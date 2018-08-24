Интерес к певице и телеведущей Ольге Бузовой актуален, как никогда. Сама звезда постоянно подогревает его, подкидывая в водоворот массового внимания новые зацепки. То в кричащем купальнике в Instagram появится, то в Монако деньгами сорит. Стоит только публике немного отвлечься, как поп-дива дает новый повод для обсуждений и сплетен себя любимой. На этот раз звезда внесла значительные изменения в свой имидж.

Интерес к певице и телеведущей Ольге Бузовой актуален, как никогда. Самазвезда постоянно подогревает его, подкидывая в водоворот массового вниманияновые зацепки. То в кричащем купальнике в Instagram появится, то в Монакоденьгами сорит. Стоит только публике немного отвлечься, как поп-дива дает новыйповод для обсуждений и сплетен себя любимой. На этот раз звезда внеслазначительные изменения в свой имидж.На этот раз Бузова решила выглядеть более естественно и натурально,избавившись от накладных волос. Что это: обычный женский каприз или предвестникбольших перемен в личной жизни светской львицы? Об этом Dni.Ru поговорили со специалистом по семейнымотношениям, блогером Милой Левчук и психологом Лидией Андреевой.Фото с новой прической Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram. Образ девушки подписчики оценили положительно,заметив, что без искусственных прядей она выглядит значительно свежее и моложе.Зато причины таких кардинальных перевоплощений вызвали бурные споры винтернете. Казалось бы, смена имиджа – обычный рабочий момент для любой звезды,но большая часть поклонников Бузовой уверены, что обновленная внешностьпредвещает перемены в личной жизни певицы. С ними согласна психолог ЛидияАндреева. "Любая смена имиджа для женщины – это переход на другую ступень.Изменения внешности равносильны попытке исправить ошибки прошлого и начатьжизнь с чистого листа, – считает эксперт. – Сложно сказать, появился ли уБузовой избранник, и готовится ли она в очередной раз связать себя узами брака,но то, что она избавилась от прежнего груза и готовится к новым свершениям – вэтом можно не сомневаться".Ольга Бузова сама не раз давала пищу для подобных толков. Действительно,достаточно вспомнить метаморфозы певицы после скандального развода сфутболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда главная блондинка главного проекта странынеожиданно перекрасилась в брюнетку, сменив длинные белокурые локоны на темноеассиметричное каре. А в дополнение ко всему сразу вслед за этим она еще изапела.Блогер Мила Левчук не видит ничего необычного и многообещающего впеременах поп-дивы. По ее словам, эпатаж и сценическое перевоплощение – совершеннонормальные явления для шоу-бизнеса. "Когда артист приезжает на какую-нибудьцеремонию в сияющих доспехах, в костюме инопланетянина или верхом на лошади вплатье с восьмиметровым шлейфом, он преследует конкретную цель. Егоединственная задача – быть замеченным и подогреть интерес фанатов. Это особенноактуально, если речь идет о женщине, – уверена специалист. – Мы, девчонки, невсегда меняем стиль для какой-то определенной цели. Просто нам нравитсяпреображаться, и мы себя лучше чувствуем, изменив прическу или цвет волос".Одно можно сказать с уверенностью, что новый имидж пойдет Ольге Бузовойна пользу. Если она и дальше будет придерживаться более элегантного иконсервативного стиля, то сможет найти более серьезного мужчину, которыйзахочет создать нормальную семью, и быть рядом со знаменитостью не радипоказухи и самопиара. А строить догадки, как скоро это может произойти – всеравно, что гадать на кофейной гуще.Напомним, ранее Ольга Бузова признавалась журналистам, что без секса она живет уже больше года. Выходило, что красотка и завидная невеста не жила интимной жизнью с самого разрыва с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Они расстались в 2016 году, поэтому сейчас можно смело говорить о том, что близости с мужчиной у певицы не было уже два года. Сама она говорила, что справляться с проблемой ей помогает творчество.Однако даже такой мощный заменитель секса не может работать столь продолжительное время. Видимо это и подтолкнуло Ольгу Бузову сменить имидж, чтобы привлечь к себе мужские взгляды. Она даже решилась отрезать волосы, что для многих представительниц прекрасного пола является своего рода крайней мерой.