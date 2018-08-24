Интерес к певице и телеведущей Ольге Бузовой актуален, как никогда. Сама
звезда постоянно подогревает его, подкидывая в водоворот массового внимания
новые зацепки. То в кричащем купальнике в Instagram появится, то в Монако
деньгами сорит. Стоит только публике немного отвлечься, как поп-дива дает новый
повод для обсуждений и сплетен себя любимой. На этот раз звезда внесла
значительные изменения в свой имидж.
Интерес к певице и телеведущей Ольге Бузовой актуален, как никогда. Сама
звезда постоянно подогревает его, подкидывая в водоворот массового внимания
новые зацепки. То в кричащем купальнике в Instagram появится, то в Монако
деньгами сорит. Стоит только публике немного отвлечься, как поп-дива дает новый
повод для обсуждений и сплетен себя любимой. На этот раз звезда внесла
значительные изменения в свой имидж.
На этот раз Бузова решила выглядеть более естественно и натурально,
избавившись от накладных волос. Что это: обычный женский каприз или предвестник
больших перемен в личной жизни светской львицы? Об этом Dni.Ru поговорили со специалистом по семейным
отношениям, блогером Милой Левчук и психологом Лидией Андреевой.
Фото с новой прической Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram. Образ девушки подписчики оценили положительно,
заметив, что без искусственных прядей она выглядит значительно свежее и моложе.
Зато причины таких кардинальных перевоплощений вызвали бурные споры в
интернете. Казалось бы, смена имиджа – обычный рабочий момент для любой звезды,
но большая часть поклонников Бузовой уверены, что обновленная внешность
предвещает перемены в личной жизни певицы. С ними согласна психолог Лидия
Андреева. "Любая смена имиджа для женщины – это переход на другую ступень.
Изменения внешности равносильны попытке исправить ошибки прошлого и начать
жизнь с чистого листа, – считает эксперт. – Сложно сказать, появился ли у
Бузовой избранник, и готовится ли она в очередной раз связать себя узами брака,
но то, что она избавилась от прежнего груза и готовится к новым свершениям – в
этом можно не сомневаться".
Ольга Бузова сама не раз давала пищу для подобных толков. Действительно,
достаточно вспомнить метаморфозы певицы после скандального развода с
футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда главная блондинка главного проекта страны
неожиданно перекрасилась в брюнетку, сменив длинные белокурые локоны на темное
ассиметричное каре. А в дополнение ко всему сразу вслед за этим она еще и
запела.
Блогер Мила Левчук не видит ничего необычного и многообещающего в
переменах поп-дивы. По ее словам, эпатаж и сценическое перевоплощение – совершенно
нормальные явления для шоу-бизнеса. "Когда артист приезжает на какую-нибудь
церемонию в сияющих доспехах, в костюме инопланетянина или верхом на лошади в
платье с восьмиметровым шлейфом, он преследует конкретную цель. Его
единственная задача – быть замеченным и подогреть интерес фанатов. Это особенно
актуально, если речь идет о женщине, – уверена специалист. – Мы, девчонки, не
всегда меняем стиль для какой-то определенной цели. Просто нам нравится
преображаться, и мы себя лучше чувствуем, изменив прическу или цвет волос".
Одно можно сказать с уверенностью, что новый имидж пойдет Ольге Бузовой
на пользу. Если она и дальше будет придерживаться более элегантного и
консервативного стиля, то сможет найти более серьезного мужчину, который
захочет создать нормальную семью, и быть рядом со знаменитостью не ради
показухи и самопиара. А строить догадки, как скоро это может произойти – все
равно, что гадать на кофейной гуще.
Напомним, ранее Ольга Бузова признавалась журналистам, что без секса она живет уже больше года. Выходило, что красотка и завидная невеста не жила интимной жизнью с самого разрыва с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Они расстались в 2016 году, поэтому сейчас можно смело говорить о том, что близости с мужчиной у певицы не было уже два года. Сама она говорила, что справляться с проблемой ей помогает творчество.
Однако даже такой мощный заменитель секса не может работать столь продолжительное время. Видимо это и подтолкнуло Ольгу Бузову сменить имидж, чтобы привлечь к себе мужские взгляды. Она даже решилась отрезать волосы, что для многих представительниц прекрасного пола является своего рода крайней мерой.