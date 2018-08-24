Победительница сочинских Олимпийских игр по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что она будет вынуждена пропустить предстоящий сезон. Российская фигуристка считает, что на данный момент пока не готов к выступлениям.

Победительница сочинских Олимпийских игр по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что она будет вынуждена пропустить предстоящий сезон. Российская фигуристка считает, что на данный момент пока не готова к выступлениям."По определенным обстоятельствам этот сезон я точно пропущу, — приводит слова Сотниковой ТАСС. – Я понимаю, какой сейчас состав девочек и какие есть технические сложности. Но я не хочу выходить на лед и проигрывать. Статус есть статус. Выходить и, как на чемпионате России, вновь быть шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется"."Я не буду принимать участие в соревнованиях пока не буду стопроцентно готова физически и психологически. Мне необходимо начинать с мелких соревнований, чтобы ощутить эмоции и драйв. У меня есть надежда на выступления в следующем сезоне, мне нужно время и здоровье".Напомним, что Сотникова не выступала в соревнованиях с чемпионата России в 2016 году. Именно тогда она и заняла шестую строчку.