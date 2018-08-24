Экс-участница Дома-2 Тата Блюменкранц завела интрижку с
22-летним Александром. Однако новый бойфренд звезды телестройки не собирается
надолго задерживаться в этих отношениях.
Экс-участница "Дома-2" Тата Блюменкранц завела интрижку с
22-летним Александром. Однако новый бойфренд звезды телестройки не собирается
надолго задерживаться в этих отношениях.
Молодые люди познакомились в одном из столичных караоке-баров.
В тот вечер Блюменкранц выглядела великолепно, поэтому она быстро обратила на себя внимание присутствующих мужчин, среди них оказался
и Александр. "Тата была в очень красивом белом платье. Мы постоянно с ней
переглядывались и даже улыбались друг другу", – вспоминает молодой человек.
В тот вечер мужчина не осмелился подойти к красотке, но уже
на следующее утро решил во что бы то ни стало найти прекрасную незнакомку.
Сначала он пробовал отыскать блондинку в Сети по хэштегу того места, где они
отдыхали – но безрезультатно. Спустя время он случайно увидел снимок Таты в
ленте фотографий и узнал в ней девушку из клуба. "Я написал ей в Direct только спустя три дня. Она с радостью
ответила мне, мы разговорились и перешли в мессенджер. Сейчас в основном
созваниваемся, у нас с Татой очень милое общение", – поделился молодой человек.
Александр отметил, что он натура свободолюбивая поэтому на серьезные
отношения с Блюменкранц не настроен, да и к тому уже звезда "Дома-2" уже успела
ему надоесть, мол, девушка очень занудная. "Тата постоянно звонит мне… Например, ей навигатор показывает 43
минуты, и вот это время она хочет общаться. Мне это как-то не весело. Какие-то
тупые и бессмысленные разговоры", – отмечает бойфренд экс-участницы телестройки.
Мужчина знает о том, что Блюменкранц еще
замужем, но его это никак не смущает. Он отметил, что инициатива общаться в
основном исходит от блондинки, поэтому его совесть чиста. "Я никого не разлучал
и семью не разбивал", – цитирует нового ухажера звезды "Дома-2" Dom2Life.ru.