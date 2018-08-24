Действительно ли маленький пенис – это приговор для представителей сильного пола? Сексолог и эксперт тренинг-центра СЕКС.РФ Оксана Бачинская уверяет в обратном.

Действительноли маленький пенис – это приговор для представителей сильного пола? Сексолог иэксперт тренинг-центра "СЕКС.РФ" Оксана Бачинская уверяет в обратном.В очередном выпуске Юрия Дудя в гостях побывала известныйблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Разговор получился очень откровенным.Девушка рассказала, как в юности у нее былсексуальный опыт с парнем с маленьким членом. По ее словам, она сразу прекратила эти отношения. Юрий попросилАнастасию дать совет мужчинам с таким пенисом. На что телеведущая ответила: "Вообще, конечно, маленький член – этоприговор. Я не знаю, пацаны, как вы живете с маленьким членом".Сексолог же парнейуспокоила, отбив провокацию Дудя и Ивлеевой. "Во-первых, всечувствительные зоны женщины (и та самая зона G) находятся в крайней близости ковходу во влагалище, в среднем на глубине пяти сантиметров. Безусловно, этозависит от роста женщины и ее анатомических особенностей... Следовательно, дажеобладатель небольшого достоинства сможет доставить женщине удовольствие", -заверила Оксана Бачинская.Также, по ее совам, естьмножество других способ довести женщину до оргазма. "Это и разные секс-техникипальцами, языком, и использование секс-игрушек. Кроме этого, существуют позы, вкоторых происходит максимальное проникновение, например, поза "догги стайл", -поделилась специалист.Опять же, размер члена – это не решающий факторв сексуальных отношениях. "Если люди нравятся друг другу, они смогут научитьсядоставлять друг другу сексуальное удовольствие. И кстати, по статистике у 70%женщин возникают проблемы с достижением оргазма из-за психологических илифизиологические причин, а не из-за размера члена партнера", – заключилаБачинская.