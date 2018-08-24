Действительно
ли маленький пенис – это приговор для представителей сильного пола? Сексолог и
эксперт тренинг-центра СЕКС.РФ Оксана Бачинская уверяет в обратном.
Действительно
ли маленький пенис – это приговор для представителей сильного пола? Сексолог и
эксперт тренинг-центра "СЕКС.РФ" Оксана Бачинская уверяет в обратном.
В очередном выпуске Юрия Дудя в гостях побывала известный
блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Разговор получился очень откровенным.
Девушка рассказала, как в юности у нее был
сексуальный опыт с парнем с маленьким членом. По ее словам, она сразу прекратила эти отношения. Юрий попросил
Анастасию дать совет мужчинам с таким пенисом. На что телеведущая ответила: "Вообще, конечно, маленький член – это
приговор. Я не знаю, пацаны, как вы живете с маленьким членом".
Сексолог же парней
успокоила, отбив провокацию Дудя и Ивлеевой. "Во-первых, все
чувствительные зоны женщины (и та самая зона G) находятся в крайней близости ко
входу во влагалище, в среднем на глубине пяти сантиметров. Безусловно, это
зависит от роста женщины и ее анатомических особенностей... Следовательно, даже
обладатель небольшого достоинства сможет доставить женщине удовольствие", -
заверила Оксана Бачинская.
Также, по ее совам, есть
множество других способ довести женщину до оргазма. "Это и разные секс-техники
пальцами, языком, и использование секс-игрушек. Кроме этого, существуют позы, в
которых происходит максимальное проникновение, например, поза "догги стайл", -
поделилась специалист.
Опять же, размер члена – это не решающий фактор
в сексуальных отношениях. "Если люди нравятся друг другу, они смогут научиться
доставлять друг другу сексуальное удовольствие. И кстати, по статистике у 70%
женщин возникают проблемы с достижением оргазма из-за психологических или
физиологические причин, а не из-за размера члена партнера", – заключила
Бачинская.