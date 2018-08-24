Президент Украины Петр Порошенко перепутал слова в Марше украинских националистов, который открывал военный парад в честь Дня независимости в Киеве. Вместо Кормил нас гнев и злость на врагов он начал со слова взрастил.

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз перепутал слова. На этот раз — в "Марше украинских националистов", который открывал военный парад в честь Дня независимости в Киеве.Как сообщает телеканал "112 Украина", Порошенко процитировал четыре строки из песни, текст которой был утвержден "Организацией украинских националистов" (запрещена в России) в 1932 году в качестве гимна. Но Порошенко допустил ошибку и вместо "Кормил нас гнев и злость на врагов" начал со слова "взрастил".Совсем недавно президент Украины умудрился допустить сразу три ошибки в гимне своей собственной страны. На своей странице Facebook он пообещал, что "в Крыму будет поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України нi слава, нi воля". Однако начало гимна звучит по-другому: "Ще не вмерла України i слава, i воля".На параде произошел еще один инцидент. Как сообщает "Россия 24", одному из солдат почетного караула стало плохо, и он потерял сознание прямо во время выступления президента Порошенко. Военного успели подхватить люди, стоявшие рядом.И это тоже не первый случай, когда военному становится плохо в присутствии украинского лидера. В марте 2018 года во время выступления Порошенко солдат почетного караула упал в обморок. В июле 2017 года во время встречи президентов Белоруссии и Украины стало дурно главе Госпогранслужбы Украины Виктору Назаренко.На параде в честь Дня независимости впервые не звучало "старорежимное" приветствие "Здравствуйте, товарищи!" Теперь официальным приветствием Вооруженных сил Украины признана речовка боевиков УПА (запрещена в России) "Слава Украине!" — "Героям слава!". Власти уверяют, что нововведение принято "по просьбам трудящихся". Однако, как сообщает РИА Новости, военные элитных родов войск не одобряют смену символики.Редактор военно-исторического журнала "Старый Цейхгауз" Станислав Люлин с трудом находит аналоги нового украинского приветствия в других армиях. В Греции во время революции 1821-1830 годов сражавшиеся за независимость от Османской империи приветствовали друг друга возгласом "Элефтерия и танатос" ("Свобода или смерть")."Из примеров поближе можно вспомнить печально знаменитое нацистское приветствие с поднятием правой руки — полусогнутой или прямой — и девизом "Heil Hitler!" ("Да здравствует Гитлер!")", — сказал Люлин. Украинские националисты свою речовку тоже сопровождали подобным жестом. По словам эксперта, в этом боевики УПА не были оригинальны. Руку вскидывали и итальянские фашисты, и хорватские усташи, и испанские фалангисты.