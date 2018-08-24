Президент России получил приглашение посетить рыбный ресторан в Стамбуле вместе с турецким лидером. Однако договоренность между главами двух государств звучала иначе.

Президент Россииполучил приглашение посетить рыбный ресторан в Стамбуле вместе с турецкимлидером. Однако договоренность между главами двух государств звучала иначе.Во время встречи с Владимиром Путиным министр иностранных делТурции Мавлют Чавушоглу заявил, что Реджеп Эрдоган прислал российскому коллеге "приветствиеи наилучшие пожелания" и ждет его в скорейшем времени с визитом в Стамбул.Далее вышел казус. "У вас есть договоренность сходить в рыбныйресторан", – цитирует министра РИА Новости. Дело в том, что во время встречи с Эрдоганом в июле в Йоханнесбурге Путинсогласился посетить ресторан с блюдами из российского мяса – при условии, чтоТурция разрешит поставки мяса из России. Путин на приглашение Эрдогана в присутствии СМИ не ответил.Турецкая делегация прибыла в Россию 24 августа. По словамЧавушоглу, каждый из ее членов встретился со своим российским коллегой, обсудивнаиболее важные вопросы.Во встрече с турецкой стороны принимает участиетакже глава минобороны Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательнойорганизации Хакан Фидан. С российской – главы МИД и Минобороны Сергей Лавров иСергей Шойгу, и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированиюАлександр Лаврентьев.Напомним, ранее вице-премьерАлексей Гордеев объявил о начале поставок российской говядины в Турцию. Доэтого российское мясо не поставлялось в Турцию на протяжении двух лет из-за эмбарго.