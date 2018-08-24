Президент России
получил приглашение посетить рыбный ресторан в Стамбуле вместе с турецким
лидером. Однако договоренность между главами двух государств звучала иначе.
Президент России
получил приглашение посетить рыбный ресторан в Стамбуле вместе с турецким
лидером. Однако договоренность между главами двух государств звучала иначе.
Во время встречи с Владимиром Путиным министр иностранных дел
Турции Мавлют Чавушоглу заявил, что Реджеп Эрдоган прислал российскому коллеге "приветствие
и наилучшие пожелания" и ждет его в скорейшем времени с визитом в Стамбул.
Далее вышел казус. "У вас есть договоренность сходить в рыбный
ресторан", – цитирует министра РИА Новости. Дело в том, что во время встречи с Эрдоганом в июле в Йоханнесбурге Путин
согласился посетить ресторан с блюдами из российского мяса – при условии, что
Турция разрешит поставки мяса из России. Путин на приглашение Эрдогана в присутствии СМИ не ответил.
Турецкая делегация прибыла в Россию 24 августа. По словам
Чавушоглу, каждый из ее членов встретился со своим российским коллегой, обсудив
наиболее важные вопросы.
Во встрече с турецкой стороны принимает участие
также глава минобороны Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной
организации Хакан Фидан. С российской – главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и
Сергей Шойгу, и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию
Александр Лаврентьев.
Напомним, ранее вице-премьер
Алексей Гордеев объявил о начале поставок российской говядины в Турцию. До
этого российское мясо не поставлялось в Турцию на протяжении двух лет из-за эмбарго.