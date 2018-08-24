Депутата Госдумы Наталья Поклонская впервые вышла в свет с супругом, руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым. В Сети появились их совместные фото.

ДепутатаГосдумы Наталья Поклонская впервые вышла в свет с супругом, руководителем аппарата уполномоченного поправам человека Иваном Соловьевым. В Сети появились их совместные фото.Наталья Поклонскаяпредпочитает не говорить о своей личной жизни. Долгое время о ней было известнолишь то, что она воспитывает дочь Анастасию. Лишь в прошлом году экс-прокурорКрыма призналась, что они так и не оформили отношения с бывшим возлюбленным.Летом этого года политик вышла замужза Соловьева. Свадьба прошла в Симферополе. Сама Поклонская отказаласькомментировать торжество.теперь в Сети появились первые совместные фото депутата Госдумы НатальиПоклонской и ее нового мужа Ивана Соловьева. Пара посетила международныйджазовый фестиваль в Крыму.Пользователи Сети порадовались за депутата Госдумы."Милая какая! И счастливая! Деток им!", "Просто, но совкусом", "Свадьба – это радостное событие для каждой женщины", "Поздравляем нашу Наталью!!!", "Светитсяот счастья, а это самое главное", "Пусть отношения будут легкими, а браккрепким", – отметили поклонники.В прямом эфире телеканала "Крым 24" Поклонская рассказала,что впервые посещает этот фестиваль. "В этом году мы нашли с мужем время иприбыли. Не жалеем ничуть, это удивительное место", – заявила она. Депутатдобавила, что они с Соловьевым планируют жить "на два города" – в Москве иКрыму.