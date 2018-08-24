Депутата
Госдумы Наталья Поклонская впервые вышла в свет с супругом, руководителем аппарата уполномоченного по
правам человека Иваном Соловьевым. В Сети появились их совместные фото.
Депутата
Госдумы Наталья Поклонская впервые вышла в свет с супругом, руководителем аппарата уполномоченного по
правам человека Иваном Соловьевым. В Сети появились их совместные фото.
Наталья Поклонская
предпочитает не говорить о своей личной жизни. Долгое время о ней было известно
лишь то, что она воспитывает дочь Анастасию. Лишь в прошлом году экс-прокурор
Крыма призналась, что они так и не оформили отношения с бывшим возлюбленным.
Летом этого года политик вышла замуж
за Соловьева. Свадьба прошла в Симферополе. Сама Поклонская отказалась
комментировать торжество.
А
теперь в Сети появились первые совместные фото депутата Госдумы Натальи
Поклонской и ее нового мужа Ивана Соловьева. Пара посетила международный
джазовый фестиваль в Крыму.
Пользователи Сети порадовались за депутата Госдумы.
"Милая какая! И счастливая! Деток им!", "Просто, но со
вкусом", "Свадьба – это радостное событие для каждой женщины", "Поздравляем нашу Наталью!!!", "Светится
от счастья, а это самое главное", "Пусть отношения будут легкими, а брак
крепким", – отметили поклонники.
В прямом эфире телеканала "Крым 24" Поклонская рассказала,
что впервые посещает этот фестиваль. "В этом году мы нашли с мужем время и
прибыли. Не жалеем ничуть, это удивительное место", – заявила она. Депутат
добавила, что они с Соловьевым планируют жить "на два города" – в Москве и
Крыму.