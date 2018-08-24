Президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Медведев отметил несколько публичных мероприятий из-за спортивной травмы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию о травме главы правительства РФ Дмитрия Медведева. По его словам, президент Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с Медведевым "вне зависимости от их местоположения"."Суть их работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства и председателя правительства", — сказал Песков.Как сообщает "Интерфакс", его попросили уточнить, осуществляются ли такие контакты "несмотря на состояние" главы правительства. На это Песков ответил, ему неизвестны детали состояния здоровья премьера. "Лучше об этом получать информацию в кабинете министров", — сказал он.Ранее появилась информация о том, что Дмитрий Медведев получил спортивную травму, которая не позволяет проводить ему публичные мероприятия. Некоторые встречи в рабочем графике премьера были отменены.