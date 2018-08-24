Центр города закроют для транспорта, в том числе общественного, в субботу, в связи с народными гуляниями. 25 августа, с девяти утра и до половины двенадцатого вечера нельзя будет проехать по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской. Пешеходным станет участок - Студёной гора до площади Фрунзе.

Центр города закроют для транспорта, в том числе общественного, в субботу, в связи с народными гуляниями. 25 августа, с девяти утра и до половины двенадцатого вечера нельзя будет проехать по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской. Пешеходным станет участок - Студёной гора до площади Фрунзе. Автотранспорт пойдёт в объезд по улицам Дзержинского, Лыбедской магистрали, улице Луначарского. После вечернего концерта и салюта для зрителей будут автобусы: от улицы Гагарина - в сторону улицы Горького; от Студеной горы - в Юго-западный район; и от гостиницы Владимир - в Доброе. И ещё о движении. Продолжается реконструкция федеральной трассы М7. В связи с этим, от поворота на Содышку до моста через Рпень движение переведено с правой стороны дороги на левую. Максимальная скорость в каждом направлении - сорок километров в час. Ограничения на данном участке продлятся до октября...И ещё на одном участке М7 вводится ограничение движения - уже с завтрашнего дня. С 10 по 11 километр - от поворота на улицу Семязинскую до поворота на улицу Покровскую. Проезжая часть будет сужена до двух полос. Будет оставлено по одной полосе в каждом направлении. Максимальная скорость движения – до 40 км/ч. Здесь ограничение будет действовать до декабря. Чтобы не оказаться в пробке - советуем заранее планировать маршрут объезда.