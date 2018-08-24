Певица считает, что в ее жизни началась черная полоса. После того, как Рита подала на развод с певцом Владом Соколовским, ее преследуют напасти.

Певица считает, что в ее жизни началась черная полоса. Послетого, как Рита подала на развод с певцом Владом Соколовским, ее преследуют напасти.Всего за сутки с Ритой Дакотойпроизошло два неприятных события. Девушка отравилась инжиром, из-за чего похуделана два килограмма. Это произошло в горах, куда она приехала снять стресс."Я только раз в жизни так травилась,в медовом месяце после индийской забегаловки… Серьезно, вселенная будтоиздевается. Думала и вылет пропущу, ипоследнюю репетицию перед Питером. Спасло старое проверенное лекарство", -поделилась Рита насовей страничке в Instagram.Еще одним выбившим Дакоту из колеисобытием стала съемка папарацци. Артистку неудачно запечатлели на фото ираспространили снимки в Сети."Снимали нас с Лизой Елкой в Сочиисподтишка через балкон, писали всякие гадости про то, что мы бухаем. Хотя ния, ни Лиза вообще не употребляем алкоголь и приехали тренироваться к Оле влагерь… А позавчера один портал проник на съемку и выложил мои "жирные"растянутые в фотошопе с поплывшими стенами фото из бэкстейджа, чтобы высмеятьмою фигуру", – поделилась артистка. Дакота возмущена и оскорблена тем, что надней стали "издеваться, ржать и высмеивать".Напомним, 11 августаэтого года певица объявила о разводе. Оказалось, Влад много лет изменял жене,его похождения прикрывали друзья и родственники. Однако один из друзей семьисчитает, что Влад Соколовский и Рита Дакота всех обманули. По его мнению, упары все хорошо, супруги разыгрывают народ.