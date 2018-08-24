Певица считает, что в ее жизни началась черная полоса. После
того, как Рита подала на развод с певцом Владом Соколовским, ее преследуют напасти.
Певица считает, что в ее жизни началась черная полоса. После
того, как Рита подала на развод с певцом Владом Соколовским, ее преследуют напасти.
Всего за сутки с Ритой Дакотой
произошло два неприятных события. Девушка отравилась инжиром, из-за чего похудела
на два килограмма. Это произошло в горах, куда она приехала снять стресс.
"Я только раз в жизни так травилась,
в медовом месяце после индийской забегаловки… Серьезно, вселенная будто
издевается. Думала и вылет пропущу, и
последнюю репетицию перед Питером. Спасло старое проверенное лекарство", -
поделилась Рита насовей страничке в Instagram.
Еще одним выбившим Дакоту из колеи
событием стала съемка папарацци. Артистку неудачно запечатлели на фото и
распространили снимки в Сети.
"Снимали нас с Лизой Елкой в Сочи
исподтишка через балкон, писали всякие гадости про то, что мы бухаем. Хотя ни
я, ни Лиза вообще не употребляем алкоголь и приехали тренироваться к Оле в
лагерь… А позавчера один портал проник на съемку и выложил мои "жирные"
растянутые в фотошопе с поплывшими стенами фото из бэкстейджа, чтобы высмеять
мою фигуру", – поделилась артистка. Дакота возмущена и оскорблена тем, что над
ней стали "издеваться, ржать и высмеивать".
Напомним, 11 августа
этого года певица объявила о разводе. Оказалось, Влад много лет изменял жене,
его похождения прикрывали друзья и родственники. Однако один из друзей семьи
считает, что Влад Соколовский и Рита Дакота всех обманули. По его мнению, у
пары все хорошо, супруги разыгрывают народ.