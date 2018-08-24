Руководство частного детского сада в Омске столкнулось с настоящим шквалом гневных откликов со стороны свободолюбивых горожан, озадаченных появлением забора с колючей проволокой вокруг обычной с виду площадки для подрастающего поколения. После поднятого шума директор учреждения пояснила, что причиной заградительных мер стало поведение местных подростков.

Руководство частного детского сада в Омске столкнулось с настоящим шквалом гневных откликов со стороны свободолюбивых горожан, озадаченных появлением забора с колючей проволокой вокруг обычной с виду площадки для подрастающего поколения. После поднятого шума директор учреждения пояснила, что причиной "заградительных мер" стало поведение местных подростков. Прославленную на всю страну "площадку строгого режима" сняли на видео."Подростки из соседней пятиэтажки-общежития часто перелезали через забор, пили, курили, разбрасывали стекла, воспитатели находили даже презервативы. Беседы с этими детьми и их родителями ни к чему не приводили. Ну не собаку же там оставлять?!" — пожаловалась в беседе с корреспондентом РИА Новости директор Ирина Бетлей.Площадка частного детсада Golden Baby расположена на улице Завертяева, это окраина Омска. Яркие домики, горки и песочницы обрамляет двухметровый забор, поверху которого натянута колючая проволока."Там пили, курили, справляли нужду. Они воруют все игрушки, вплоть до последней формочки. Разрисовывают всё маркерами. Каждая прогулка начиналась с того, что шёл дворник или воспитатель и убирал банки, окурки, стёкла и даже презервативы", — припомнила Ирина.Решение оградиться от внешнего мира, по ее словам, было поддержано родителями — со стороны, конечно, площадка выглядит как клетка, но зато остается в неприкосновенности. Впрочем, как сообщила Ирина изданию "НГС.Омск", теперь возникла другая проблема — дворнику приходится то и дело засыпать подкопы, которые делают дети, живущие в соседней пятиэтажке.В региональном управлении Роспотребнадзора тоже не нашли никаких нарушений в том, что детская площадка огорожена колючей проволокой. "В современных санитарных нормах не прописаны требования к ограждениям. Их просто нет. Вообще", — признались в пресс-службе ведомства.