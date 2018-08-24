Обширный и мощный антициклон удержит комфортную летнюю погоду в большинстве регионов средней полосы, Русского Севера и на юге европейской части России.

Обширный и мощный антициклон удержит комфортную летнюю погоду в большинстве регионов средней полосы, Русского Севера и на юге европейской части России, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве и Московской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в предрассветные часы в мегаполисе +10…+13°, по области +9…+14°, после полудня в столице +24…+27°, в Подмосковье +23…+28°. Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет стабильным на уровне климатической нормы, 748 мм рт. ст.В Санкт-Петербурге похолодает, пройдут дожди, местами с грозой. Температура в субботу днём +21…+23°, в воскресенье — не выше +18…+20°, атмосферное давление ожидается близким к климатической норме, 759 мм рт. ст.На Русском Севере дожди пройдут только в Мурманской области и на западе Архангельской, на остальной территории будет тепло и солнечно. В Вологде +24…+26°, в Архангельске +21…+23°, в Нарьян-Маре около +18…+20°, в Сыктывкаре +16…+19° .В Черноземье солнечно, без осадков и тепло. В Воронеже, Белгороде и Липецке +25…+28°.В Поволжье солнечно, без осадков. В Казани, Самаре и в Пензе +23…+25°, в Астрахани +29…+31°.На юге страны будет солнечно и тепло, кратковременные дожди не исключены только в горных районах. В Краснодаре, в Ставрополе и Симферополе +32...+34°, в Сочи +28…+31°; в Нальчике и Владикавказе +22…+25°.В Уральском регионе, в тыловой части циклона пройдут дожди, местами сильные, сохранится холодная погода. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени +15…+17°.На юге Сибири в зоне влияния циклона будет дождливо и холодно. В Омске в +15…+17°, в Новосибирске похолодает: в субботу +23…+25°, в воскресенье не выше +19.В Прибайкалье ненастная погода сохранится только на востоке Бурятии и в Забайкальском крае. В Иркутске +25…+27°, в Чите в субботу до +28°, в воскресенье +22…+24°, дождь.На юге и востоке Дальнего Востока пройдут дожди, местами сильные. Во Владивостоке +19…+21°, в Уссурийске +21…+23°, в Хабаровске в субботу около +25°, в воскресенье не выше +21° .