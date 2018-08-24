Российский певец Леонид Агутин приобрел неожиданную популярность в США. Мем с изображением артиста на шоу Голос стал вирусным среди пользователей популярного портала Reddit.

Российский певец Леонид Агутин приобрел неожиданнуюпопулярность в США. Мем с изображением артиста на шоу "Голос" сталвирусным среди пользователей популярного портала Reddit.Истолковали американцы мем по-своему. Они почему-то решили,что это некое выражение сострадания. К картинке была прикреплена подпись"когда мир услышал трагические новости", а большая красная кнопкабыла подписана буквой F.В англоязычном сегменте Интернета F – своеобразное выражение сочувствия (заимствованоиз популярной компьютерной игры, где в сцене похорон игрока просят нажать F для выражения соболезнований).Пользователи Сети часто оставляют такие сообщения, комментируя какие-либотрагические события.Десятки комментариев с буквой F появились и под постом сроссийским мемом – картинка показалась актуальной. В России этот мем сизображением певца Леонида Агутина на шоу "Голос", в котором он ссилой готовится нажать красную кнопку, набрал популярность в прошлом году. Картинка,как думали авторы, должна была изображать процесс принятия сложных решений,напоминаетСтавший мемом момент с Агутиным был показан в эфире 7 октября 2016 года, когда артист сомневался, брать ли в свою команду Марину Макензу (в итоге девушка выбрала Григория Лепса в качестве наставника). Над кнопкой Агутин замахивается на 1:46 минуте видео.Как писали Dni.Ru, вскоре на Первом канале стартует новый сезон музыкального шоу "Голос. 60+". В креслах наставников, кроме Агутина – Лев Лещенко, Валерий Меладзе и Пелагея. Гуру вокала будут оценивать певческие данные участников от 60 лет.