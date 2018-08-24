Российский певец Леонид Агутин приобрел неожиданную
популярность в США. Мем с изображением артиста на шоу Голос стал
вирусным среди пользователей популярного портала Reddit.
Российский певец Леонид Агутин приобрел неожиданную
популярность в США. Мем с изображением артиста на шоу "Голос" стал
вирусным среди пользователей популярного портала Reddit.
Истолковали американцы мем по-своему. Они почему-то решили,
что это некое выражение сострадания. К картинке была прикреплена подпись
"когда мир услышал трагические новости", а большая красная кнопка
была подписана буквой F.
В англоязычном сегменте Интернета F – своеобразное выражение сочувствия (заимствовано
из популярной компьютерной игры, где в сцене похорон игрока просят нажать F для выражения соболезнований).
Пользователи Сети часто оставляют такие сообщения, комментируя какие-либо
трагические события.
Десятки комментариев с буквой F появились и под постом с
российским мемом – картинка показалась актуальной. В России этот мем с
изображением певца Леонида Агутина на шоу "Голос", в котором он с
силой готовится нажать красную кнопку, набрал популярность в прошлом году. Картинка,
как думали авторы, должна была изображать процесс принятия сложных решений,
напоминает
Ставший мемом момент с Агутиным был показан в эфире 7 октября 2016 года, когда артист сомневался, брать ли в свою команду Марину Макензу (в итоге девушка выбрала Григория Лепса в качестве наставника). Над кнопкой Агутин замахивается на 1:46 минуте видео.
Как писали Dni.Ru, вскоре на Первом канале стартует новый сезон музыкального шоу "Голос. 60+". В креслах наставников, кроме Агутина – Лев Лещенко, Валерий Меладзе и Пелагея. Гуру вокала будут оценивать певческие данные участников от 60 лет.