Сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району благодарят спасателей, представителей администрации, волонтеров и просто неравнодушных граждан за своевременную помощь в поисках.

Сегодня, ночью 24 августа текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Гороховецкому району поступило сообщение о пропаже 8-летнего ребенка. Девочка вышла из дома в городе Гороховец около пяти часов вечера 23 августа и пропала.На поиски был ориентирован личный состав Гороховецкого Отделения МВД, полицейские регионального Управления МВД, сотрудники МЧС, представители районной администрации и волонтеры.В 10 часов 30 минут в результате непрекращающихся поисков оперативники уголовного розыска гороховецкого отделения полиции совместно с коллегами – вязниковскими полицейскими обнаружили восьмилетнюю девочку на одной из улиц города Гороховца.Сейчас с ребенком все в порядке, угроз ее здоровью нет.Сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району благодарят спасателей, представителей администрации, волонтеров и просто неравнодушных граждан за своевременную помощь в поисках.