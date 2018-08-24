Президент Украины готовит побег в Турцию. Петр Порошенко
напуган и деморализован, против него могут быть возбуждены несколько уголовных
дел.
Президент Украины готовит побег в Турцию. Петр Порошенко
напуган и деморализован, против него могут быть возбуждены несколько уголовных
дел.
Глава Украины доверяет в лучшем случае может только
окружению из родных и близких. А все партнеры только и ждут скорейшей его
политической кончины, чтобы разделить все то, что было им наворовано за этот
период, считает председатель комитета государственного строительства Новороссии
Владимир Рогов.
"По той информации, которой я обладаю, сегодня Петр
Алексеевич основную часть времени занят тем, что ведет переговоры и
выторговывает условия по своему бегству в Турцию", – сказал политик в
интервью изданию "Свободная пресса".
Ранее в прессе появились сообщения, что у Порошенко есть
вилла в Испании, но туда он вряд ли отправится на ПМЖ. Мадрид может потребовать
от него объяснить происхождение капитала, считает Рогов.
И действительно, Петру Порошенко недолго осталось гулять на
свободе. Даже его бывшие соратники уже заговорили о скором суде над
президентом. Совсем недавно экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко
обвинил главу государства в преступных действиях и выразил уверенность, что
скоро тот пойдет под суд за свои деяния. Речь идет о коррупции и преступной
бездеятельности в решении важных государственных вопросов.
Не исключено, что после мартовских выборов 2019 года Порошенко
сбежит в Белоруссию. Якобы Александр Лукашенко уже подготовил ему теплое
местечко. О запасном аэродроме Порошенко в Полесье написал в своем блоге
украинский политический обозреватель Александр Дубинский.
На такую возможность, считает журналист, указывает выкуп
белорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнению
эксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделка
была бы невозможной.
Несколько лет назад Белоруссия предоставила убежище и даже
гражданство президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут
оппозицией в апреле 2010 года. Вполне вероятно, что Батька спасет и своего
ближайшего соседа, если того, конечно, не приютит президент Турции Эрдоган.