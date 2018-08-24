Президент Украины готовит побег в Турцию. Петр Порошенко напуган и деморализован, против него могут быть возбуждены несколько уголовных дел.

Президент Украины готовит побег в Турцию. Петр Порошенконапуган и деморализован, против него могут быть возбуждены несколько уголовныхдел.Глава Украины доверяет в лучшем случае может толькоокружению из родных и близких. А все партнеры только и ждут скорейшей егополитической кончины, чтобы разделить все то, что было им наворовано за этотпериод, считает председатель комитета государственного строительства НовороссииВладимир Рогов."По той информации, которой я обладаю, сегодня ПетрАлексеевич основную часть времени занят тем, что ведет переговоры ивыторговывает условия по своему бегству в Турцию", – сказал политик винтервью изданию "Свободная пресса".Ранее в прессе появились сообщения, что у Порошенко естьвилла в Испании, но туда он вряд ли отправится на ПМЖ. Мадрид может потребоватьот него объяснить происхождение капитала, считает Рогов.И действительно, Петру Порошенко недолго осталось гулять насвободе. Даже его бывшие соратники уже заговорили о скором суде надпрезидентом. Совсем недавно экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценкообвинил главу государства в преступных действиях и выразил уверенность, чтоскоро тот пойдет под суд за свои деяния. Речь идет о коррупции и преступнойбездеятельности в решении важных государственных вопросов.Не исключено, что после мартовских выборов 2019 года Порошенкосбежит в Белоруссию. Якобы Александр Лукашенко уже подготовил ему теплоеместечко. О запасном аэродроме Порошенко в Полесье написал в своем блогеукраинский политический обозреватель Александр Дубинский.На такую возможность, считает журналист, указывает выкупбелорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнениюэксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделкабыла бы невозможной.Несколько лет назад Белоруссия предоставила убежище и дажегражданство президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнутоппозицией в апреле 2010 года. Вполне вероятно, что Батька спасет и своегоближайшего соседа, если того, конечно, не приютит президент Турции Эрдоган.