Народный артист Иван Краско вновь вступился за 27-летнюю супругу Наталью Шевель. Артист не может понять, почему общественность не верит в крепость их брака.

Народный артист Иван Краско вновь вступился за 27-летнюю супругуНаталью Шевель. Артист не может понять, почему общественность не верит вкрепость их брака.В начале недели Иван Иванович неосторожно заявил в интервью,что его благоверная Наталья Шевель с ним давно не живет. Несколько месяцевназад красотка отправилась в путешествие по миру и изредка звонит справиться оздоровье.Артист уверил, что вопрос с расставанием назрел уже давно,ведь у их семьи нет будущего, так как Шевель не хочет заводить с ним детей.Якобы он хочет вернуться к экс-жене Наталье Вяль, так как у них двое сыновейрастут. Да и сама Шевель непротив такой рокировки.Однако сейчас 87-летней Краско говорит совершеннопротивоположное. Он удивлен, откуда взялись сплетни о их расставании. Артистуверяет, что вместе они будут жить долго и счастливо. "Началась преждевременнаявспышка слухов. Ни о каком разводе нет и речи. В нашей семье все хорошо, таконо и будет в дальнейшем, даже не сомневайтесь", – цитирует Краско StarHit.Звезда советского кино полагает, что эту информацию выгодно распространятьтем, "кто гонится за сенсацией". Иван Иванович уверен в искренность чувств возлюбленной, ведь у него нет ничего задушой. С женой они живут в маленькой комнате, в квартире, которую делят сдругими родственниками Краско. Но, если Наталья захочет развода, то актер вряд либудет препятствовать этому.Отметим, что в январе этого года Шевель была замечена вобъятиях молодого фитнес-тренера по имени Александр. Девушку заподозрили визменах знаменитому супругу. Однако тогда за Наталью вступился сам Иван Иванович. Онзаявил, что все это просто пиар.