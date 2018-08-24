Народный артист Иван Краско вновь вступился за 27-летнюю супругу
Наталью Шевель. Артист не может понять, почему общественность не верит в
крепость их брака.
Народный артист Иван Краско вновь вступился за 27-летнюю супругу
Наталью Шевель. Артист не может понять, почему общественность не верит в
крепость их брака.
В начале недели Иван Иванович неосторожно заявил в интервью,
что его благоверная Наталья Шевель с ним давно не живет. Несколько месяцев
назад красотка отправилась в путешествие по миру и изредка звонит справиться о
здоровье.
Артист уверил, что вопрос с расставанием назрел уже давно,
ведь у их семьи нет будущего, так как Шевель не хочет заводить с ним детей.
Якобы он хочет вернуться к экс-жене Наталье Вяль, так как у них двое сыновей
растут. Да и сама Шевель непротив такой рокировки.
Однако сейчас 87-летней Краско говорит совершенно
противоположное. Он удивлен, откуда взялись сплетни о их расставании. Артист
уверяет, что вместе они будут жить долго и счастливо. "Началась преждевременная
вспышка слухов. Ни о каком разводе нет и речи. В нашей семье все хорошо, так
оно и будет в дальнейшем, даже не сомневайтесь", – цитирует Краско StarHit.
Звезда советского кино полагает, что эту информацию выгодно распространять
тем, "кто гонится за сенсацией". Иван Иванович уверен в искренность чувств возлюбленной, ведь у него нет ничего за
душой. С женой они живут в маленькой комнате, в квартире, которую делят с
другими родственниками Краско. Но, если Наталья захочет развода, то актер вряд ли
будет препятствовать этому.
Отметим, что в январе этого года Шевель была замечена в
объятиях молодого фитнес-тренера по имени Александр. Девушку заподозрили в
изменах знаменитому супругу. Однако тогда за Наталью вступился сам Иван Иванович. Он
заявил, что все это просто пиар.