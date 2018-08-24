Восемь месяцев прошло с момента смерти от онкологического заболевания прославленного оперного баритона Дмитрия Хворостовского. Но только сейчас его прах нашел окончательное упокоение.

Восемь месяцев прошло с момента смерти от онкологического заболевания прославленного оперного баритона Дмитрия Хворостовского. Но только сейчас его прах нашел окончательное упокоение.Согласно воле артиста, его тело кремировали, а прах поделили на две части.Одну урну с почестями захоронили на девятом участке престижного Новодевичьего кладбища Москвы. Вторую же представители Красноярского края во главе с исполняющим обязанности губернатора Александром Уссом отправили на родину артиста."Капсула с частью праха до похорон будет находиться на ответственном хранении в специализированном учреждении", – было сказано в официальном сообщении. Журналисты потом долго попытались выяснить, что имеется в виду под "специализированным учреждением", почему прах не отдали родителям и кто отвечает за сохранность урны. В местном правительстве не смогли ответить на вопрос о местонахождении останков артиста и посоветовали обратиться в краевой Минкульт.Оказалось, все это время на высоком уровне решалось, где именно похоронить урну. Рассматривались разные варианты – на набережной Енисея, на Театральной площади напротив Театра оперы и балета. Правда, не все жители города поддерживали подобную идею. "Какие такие "мемориалы" с прахом, господа? Мало нам кладбища в самом сердце страны?" – писали в мэрию возмущенные горожане.Наконец, место определили. "Сегодня захоронили в сквере Красноярского института искусств", - сообщала " министра культуры края Елена Мироненко. Капсулу с прахом артиста заложили в основание бетонного монумента, который появится здесь вскоре. Проект будущего памятника пока обсуждается с семьей покойного.Напомним, что сразу после смерти Хворостовского начались разговоры о том, чтобы присвоить имя артиста институту искусств, где он учился, или театру оперы и балета, где начинал карьеру, а также назвать его именем Большой концертный зал, в котором певец выступил последний раз в России.