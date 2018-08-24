Короткое замыкание в светильнике над детским бассейном стало причиной пожара в Зимней вишне. Эксперты завершили проверку электрооборудования, которое осталось после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном комплексе.

Короткое замыкание в светильнике над детским бассейном сталопричиной пожара в "Зимней вишне". Эксперты завершили проверкуэлектрооборудования, которое осталось после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном комплексе.Специалисты "Бюро независимых экспертиз" изучили несколькодесятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей,трансформаторами. И обнаружили целый ряд технических проблем, вызванныхнеправильной реконструкцией и эксплуатацией здания.Установили эксперты и причину пожара. Правда, сделать этоудалось по косвенным признакам – ведь здание уже снесли и восстановить в деталях,что произошло в день трагедии, не представляется возможным. Тем не менее,специалисты выяснили, что аварийная ситуация возникла в электропроводке,питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским сухимбассейном с поролоновыми кубиками, сообщает "Коммерсант".Талая вода с крыши залила светильники, вызвав короткоезамыкание – а автомат, который должен был отключить систему, не сработал.Версию экспертов подтверждают и кадры с камер наблюдения – там виден некий"светящийся объект", падающий в сухой бассейн с кубиками. Такжекамеры показали, то свет продолжал гореть и после начала пожара – тогда какавтоматика должна была сразу выключить питание. По мнению экспертов, автоматыв цепи освещения могли быть неисправны или вовсе не установлены, передаетТрагедия в "Зимней вишне" произошла25 марта. В здании не работали противопожарная сигнализацияи эвакуационные выходы. Погибли 60 человек, большинствоиз них – дети. Возбуждено несколько уголовных дел, фигурантамикоторых стали десять человек. 21 августа торговый центр полностью снесли, напоминает