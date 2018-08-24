Короткое замыкание в светильнике над детским бассейном стало
причиной пожара в Зимней вишне. Эксперты завершили проверку
электрооборудования, которое осталось после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном комплексе.
Короткое замыкание в светильнике над детским бассейном стало
причиной пожара в "Зимней вишне". Эксперты завершили проверку
электрооборудования, которое осталось после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном комплексе.
Специалисты "Бюро независимых экспертиз" изучили несколько
десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей,
трансформаторами. И обнаружили целый ряд технических проблем, вызванных
неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания.
Установили эксперты и причину пожара. Правда, сделать это
удалось по косвенным признакам – ведь здание уже снесли и восстановить в деталях,
что произошло в день трагедии, не представляется возможным. Тем не менее,
специалисты выяснили, что аварийная ситуация возникла в электропроводке,
питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским сухим
бассейном с поролоновыми кубиками, сообщает "Коммерсант".
Талая вода с крыши залила светильники, вызвав короткое
замыкание – а автомат, который должен был отключить систему, не сработал.
Версию экспертов подтверждают и кадры с камер наблюдения – там виден некий
"светящийся объект", падающий в сухой бассейн с кубиками. Также
камеры показали, то свет продолжал гореть и после начала пожара – тогда как
автоматика должна была сразу выключить питание. По мнению экспертов, автоматы
в цепи освещения могли быть неисправны или вовсе не установлены, передает
Трагедия в "Зимней вишне" произошла
25 марта. В здании не работали противопожарная сигнализация
и эвакуационные выходы. Погибли 60 человек, большинство
из них – дети. Возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами
которых стали десять человек. 21 августа торговый центр полностью снесли, напоминает