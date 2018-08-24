Год назад Андрей Малахов вошел в студию Прямого эфира вместе с Борисом Корчевниковым, который передал ему свое детище. Сегодня Борис вернулся в эту студию на один вечер, чтобы рассказать, как прошел этот телевизионный год у него, и выслушать впечатления коллеги.

Год назад Андрей Малахов вошел в студию "Прямого эфира" вместе с Борисом Корчевниковым, который передал ему свое детище. Сегодня Борис вернулся в эту студию на один вечер, чтобы рассказать, как прошел этот телевизионный год у него, и выслушать впечатления коллеги.В студии Андрея Малахова Борис Корчевников признался, что минувший год пролетел, как один день. И, несмотря на все его новые проекты и должности, его мама, когда он приходит домой, обсуждает с ним программу "Андрей Малахов. Прямой эфир".В свою очередь Андрей Малахов напомнил коллеге, что за год до "передачи эстафеты" оба ведущих оказались на службе у святейшего патриарха, одновременно подошли за благословением и одновременно его получили: Андрей считает это совпадение символическим.Ведущие вспомнили, как прошел эфир год назад, как именно на нем Малахов признался, что они с женой ждут ребенка, и что Наташа с тех пор всегда просит в церкви здравия для Бориса.Андрей Малахов отметил, что именно в программе Бориса Корчевникова зрители впервые увидели маму Владимира Соловьева Инну Соломоновну, а еще одной журналистской удачей назвал выпуск с Марией Ароновой: она была безжалостнее к себе и откровеннее, чем на исповеди. Особо Андрей Малахов выделил и выпуски "Судьбы человека", где гости рассказывали о потерях, о смерти близких людей — Дмитрий Певцов, Ирина Безрукова.Коллеги вспомнили также выпуски своих программ с Екатериной Градовой, Ириной Грудининой, Марией Максаковой, Екатериной Шавриной и другие трогательные встречи, а также самые рейтинговые выпуски "Прямого эфира".Программа "Прямой эфир" набрала в минувшем сезоне миллион подписчиков на своем YouTube-канале, а в творческих планах Бориса Корчевникова – новая программа "Далекие близкие" о тех, кого уже нет среди нас, а также — новая встреча с коллегой: он пригласил Андрея Малахова к себе в "Судьбу человека".Почему Андрей Малахов привлек зрителей своей программы к выбору имени для сына, что Борис Корчевников считает самым страшным в жизни, и над какой песней в исполнении Хворостовского плакал ведущий "Судьбы человека" – ответы на эти вопросы в необычном выпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".