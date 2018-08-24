Президент России Владимир Путин награжден абхазским орденом Ахьдз-Апша (Честь и слава) I степени. Ранее Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев были удостоены высшей государственной награды Южной Осетии - орденом Уацамонга.

Президент России Владимир Путин награжден абхазским орденом "Ахьдз-Апша" (Честь и слава) I степени. Соответствующий указ подписал глава Абхазии Рауль Хаджимба. Высшая награда республики присуждена российскому лидеру за обеспечение мира и стабильности, большой личный вклад в развитие абхазской государственности и укрепление межгосударственных отношений между странами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе абхазского президента.Ранее Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев были удостоены высшей государственной награды Южной Осетии — орденом "Уацамонга". В указе главы республики Анатолия Бибилова поясняется, что награды присуждены за роль обоих в отражении вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии, а также за вклад в утверждение суверенной государственности республики. Вручение орденов состоялось в ходе встречи Путина с Бибиловым, напоминает ТАСС.В этом году исполняется ровно 10 лет со дня признания Республики Южная Осетия и Абхазии Российской Федерацией.