Владимир Путин провел встречу с главой Абхазии Раулем Хаджимбой и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые находятся в Москве с рабочими визитами, приуроченными к годовщине признания Россией независимости этих двух государств.

Владимир Путин провел встречу с главой Абхазии Раулем Хаджимбой и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые находятся в Москве с рабочими визитами, приуроченными к годовщине признания Россией независимости этих двух государств.Как сообщает "Интерфакс", в ходе встречи Владимир Путин и Дмитрий Медведев были награждены высшей наградой Южной Осетии — Орденом Уацамонга. Награда присуждена указом Анатолий Билибова "в признание исключительной личной роли в отражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, а также в утверждении суверенной государственности Республики Южная Осетия".В этом году – ровно 10 лет со дня признания Республики Южная Осетия и Абхазии Российской Федерацией.