Международная группа ученых нашла механизм, который провоцирует развитие ожирения. В процессе участвует гормон лептин.

Международная группа ученых нашламеханизм, который провоцирует развитие ожирения. В процессе участвует гормонлептин.Во времяприема пищи белая жировая ткань в организме выделяет гормон контроля веса. Вэто же гормон, который регулирует энергетический обмен, лептин переносится кровотокомв мозг. Человек при этом начинает чувствовать насыщение.У полных людей в крови содержаниелептина повышенное, но это никак не влияет на чувство сытости. Некоторыепродукты вызывают устойчивость организма к лептину. Она-то и становится однойиз основных причин ожирения, сообщает MedicalXpress.Исследователи пришли к выводу,что причиной блокировки лептина становится еда, в которой много жира. Послеупотребления такой пищи вырабатывается фермент матриксная металлопротеиназа 2(ММР-2). Опыты на мышах показали, что подавление этого фермента нормализуетдействие лептина.Ранее медикираскрыли причину, по которой людям так сложно отказаться от лишней порциивредной пищи или сладкого. По словам экспертов, она кроется в реакции головногомозга. Полученные данные помогут в раннем возрасте выявитьсклонность к перееданию и ожирению. Дело в том, что со временем склонностьбаловать себя вкусной едой перерастает в привычку, от которой крайне сложноизбавиться.