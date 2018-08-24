Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил рассмотрение апелляций российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой к МОК. Наши спортсменки были лишены наград Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил рассмотрение апелляций российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой к МОК. Наши спортсменки были лишены наград Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.Все три биатлонистки были лишены серебряных наград за эстафету. Кроме того, у Вилухиной отобрали серебро за спринтерскую гонку. Никаких доказательств предъявлено не было, и спортсменки подали иск в CAS.Однако суд отложил рассмотрение этого дела на неопределенный срок по согласованию с биатлонистками. Это связано с тем, что у Зайцевой, Вилухиной и Романовой сменились адвокаты, а сами спортсменки завершили карьеры. "Дела Романовой, Вилухиной и Зайцевой приостановлены по соглашению сторон. Ожидается, что эти дела будут рассматриваться после вынесения мотивировочных решений по другим "сочинским делам". Тем не менее, точно неизвестно, когда это произойдет", — цитирует ТАСС сообщение суда.Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова не ограничились иском в CAS. Биатлонистки также подали в суд Нью-Йорка на информатора WADA Григория Родченкова, обвинив его в клевете..