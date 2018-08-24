Вопрос об изъятии допдоходов еще не решен и находится на стадии обсуждения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы в размере более 500 миллиардов рублей у 14 российских компаний.

Вопрос об изъятии дополнительных доходов еще не решен и находится на стадии обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, пока есть позиция помощника президента РФ Андрея Белоусова и прочих ведомств, но позиция пока "не сформулирована как позиция Кремля или позиция Белого дома". Он сообщил, что проработка этого вопроса осуществлялась в правительстве, по линии кабинета министров."В Кремле была сформулирована экспертная точка зрения со стороны Белоусова, и она обсуждается", — добавил Песков.В пятницу состоялась встреча помощника президента РФ Андрея Белоусова и первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова с руководителями российских металлургических и нефтехимических компаний. Встреча, прошедшая в Российском союзе промышленников и предпринимателей, была посвящена теме изъятия допдоходов в бюджет. Представители бизнеса обсудили вопросы стимулирования государством дополнительных инвестиций компаний в новые инвестиционные проекты. "Мы обсуждали вопросы о том, что государство может сделать для того, чтобы компании могли дополнительно инвестировать в новые инвестпроекты", — сообщил ТАСС участвовавший в совещании глава "Алросы" Сергей Иванов.Как сообщает РИА Новости, Белоусов заявил, что вместе Силуановым намерен доложить президенту об итогах встречи с бизнесом.Ранее Белоусов предложил президенту изъять сверхдоходы в размере более 500 миллиардов рублей у 14 российских металлургических, нефтехимических и химических компаний. Среди них — "Евраз", "Норникель", "Северсталь", "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса" и другие. Свою инициативу помощник президента объяснил тем, что компании получают сверхприбыль благодаря росту мировых цен на продукцию и ослаблению рубля, то есть благодаря макроэкономическим факторам, которые не зависят от их деятельности.