Руководство Ротора не приняло отставку главного тренера Роберта Евдокимова. 48-летний специалист продолжит и дальше руководить клубом ФНЛ.

Руководство "Ротора" не приняло отставку главного тренера Роберта Евдокимова. 48-летний специалист продолжит и дальше руководить клубом ФНЛ."Ротор" неудачно стартовал в чемпионате России, а накануне выбыл из розыгрыша Кубка страны. Волжане уступили в 1/32 финала клубу второго дивизиона "Сызрань" в серии пенальти. Сразу же после кубковой встречи Евдокимов написал заявление об уходе. Однако отставка не была принята руководством клуба. Напротив, была выражена поддержка тренерскому штабу.Бывший футболист КамАЗа и "Спартака" Роберт Евдокимов возглавил "Ротор" нынешним летом. В прошлом сезоне Евдокимов тренировал "Тобол" из Казахстана, а ранее отработал пять лет в Оренбурге.