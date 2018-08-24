Российский поставщик оружия Рособоронэкспорт подписал 15 контактов с иностранными заказчиками на международном военно-техническом форуме Армия-2018. Общая сумма соглашений оценивается в более чем 20 миллиардов рублей.

Российский поставщик оружия "Рособоронэкспорт" подписал 15 контактов с иностранными заказчиками на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Общая сумма соглашений оценивается в более чем 20 миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.Иностранцы купили сухопутную боевую технику, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и гранатометы. Основные заказчики – страны Азии, Африки и СНГ.Ранее "Рособоронэкспорт" анонсировал самые новые и интересные образцы вооружений, которые впервые покажут на "Армии-2018". Среди них обновленная противотанковая установка "Спрут-СДМ1" и бронетранспортер БТ-3Ф, а также зенитный ракетный комплекс "Викинг". Это экспортная модификация ЗРК Бук-М3, которая сконструирована так, чтобы ее можно было легко адаптировать под любые требования заказчика. Например, "Викинг" российского производства может работать с иностранными радарами.