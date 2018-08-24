Россия и Турция договорились о создании механизма по облегчению визового режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Россия и Турция договорились о создании механизма по облегчению визового режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. "Россия 24" и 33Live.RuRu вели прямую трансляцию.Россия, по его словам, готова к "упрощению на взаимной основе" режиме поездок для отдельных категорий граждан Турции.В свою очередь, Чавушоглу заявил, что сотрудничество Анкары и Москвы взывает зависть "у некоторых кругов". Россия для Турции в настоящее время является "стратегическим, значительным партнером".Визовый режим для турецких граждан был введен в 2015 году на фоне охлаждения отношений после того, как ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.