Генеральная прокуратура России включила в список организаций, признанных нежелательными в РФ, американскую неправительственную организацию Pacific Environment (PERC, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов).

Генеральная прокуратура России включила в список организаций, признанных нежелательными в РФ, американскую неправительственную организацию Pacific Environment (PERC, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов).Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, подчеркнув, что в надзорном ведомстве пришли к выводу, что PERC представляет "угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".По его словам, о своем решение Генпрокуратура уведомила министерство юстиции России для внесения Pacific Environment в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций.В итоге Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов стал 15-й организацией в списке нежелательных организаций в России.Pacific Environment - экологическая организация, основанная в Сан-Франциско, США в 1987 году. Ее цель — защитить окружающую среду Тихоокеанского региона.