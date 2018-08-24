Тягаться с Соединенными Штатами в экономической сфере Россия сегодня не может – страны в разных весовых категориях. Тем не менее, Москва найдет достойный ответ на санкции Вашингтона, уверен заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Тягаться с Соединенными Штатами в экономической сфере Россиясегодня не может – страны в разных весовых категориях. Тем не менее, Москванайдет достойный ответ на санкции Вашингтона, уверен заместитель министраиностранных дел Сергей Рябков.Кремль специально не дает конкретного ответа на вопрос, как оннамерен отвечать на американские ограничения. Ведь анонсирование этих действийбудет означать ослабление позиций, подчеркивает Рябков. Замминистра напомнил,что способы ответа на санкции могут быть разными – как симметричными, так иассиметричными.К примеру, по мнениюРябкова, можно расширить списки "подсанкционных" американскихполитиков. "Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнилисебя вершителями судеб мира. Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемленво всеобъемлющих правах, потому что просто не может получить российскую визу, —это некий щелчок по носу и самолюбию", – подчеркнул российский дипломат.Днем ранее официальный представитель МИД России МарияЗахарова заявила, что ответ России на новые санкции со стороны США будетжестким, но адекватным. Она напомнила, что отнюдь не Москва стала инициаторомобострения отношений с Вашингтоном. Захарова также подчеркнула, что процессвыработки решений о возможных ответных мерах на действия США в МИДе не принятокомментировать. Однако действия Москвы всегда адекватны возникающим угрозам.Рябков также заявил в интервью журналу "Международная жизнь", что американский спецпредставитель по Украине однозначно "играет на киевской половине поля". В Москве понимают, что западные спонсоры киевского режима озабочены сохранением всего того, что подконтрольно им и позволяет, как они считают, поддавливать Россию. Так что никаких сдвигов к лучшему в поведении украинских властей в обозримой перспективе не произойдет. Это печально – тем не менее, российская сторона руки не опускает и намерена продолжать работу в разных форматах.