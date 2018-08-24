МИД РФ в ответ заявление США, Великобритании и Франции призвало псевдорадетелей интересов Сирии перестать манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск.

МИД РФ в ответ заявление США, Великобритании и Франции призвало "псевдорадетелей" интересов Сирии перестать манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск.Как передает РИА Новости, на Смоленской площади выразили сожаление, что Вашингтон, Лондон и Париж воспользовались 5-летием газовой атаки в сирийской Восточной Гуте для "продвижения своего деструктивного курса, нацеленного на дискредитацию президента САР".Министерство иностранных дел России проинформировало мировую общественность о том, что ради этого ряд западных и ближневосточных государств не брезгует такими провокациями, как предпринятая террористами по указке их зарубежных спонсоров химическая атака в Восточной Гуте.Внешнеполитическое ведомство также отметило, что за подобного рода акциями стоят боевики и обслуживающие их интересы неправительственные организации, такие как "Белые каски", спонсируемые из-за границы.В августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте погибли, по разным данным, от нескольких сотен до 1,5 тысячи человек. После этого Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.Это стало результатом договоренности Москвы и Вашингтона об уничтожении химического оружия в стране под контролем ОЗХО и остановило американское военное вмешательство в Сирию. В январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны.