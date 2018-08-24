В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Он зафиксирован в Калуге. При этом злоумышленники действовали под видом службы безопасности банка, выпустившего карту, предупредила Генпрокуратура России.

В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Он зафиксирован в Калуге. При этом злоумышленники действовали под видом службы безопасности банка, выпустившего карту, предупредила Генпрокуратура России.На телефон потерпевшей через один из популярных мессенджеров поступило сообщение от неизвестного отправителя, сообщает ТАСС. Вместо номера телефона была изображена эмблема крупного банка.Сообщение "банка" было коротким: со счета женщины заказано списание крупной суммы денег для оплаты покупок в интернете. И просьба – если она не совершала таких покупок, то ее просили обратиться в службу безопасности банка.Женщина так и поступила. И лишилась 240 тысяч рублей. Поднявший телефонную трубку по ее звонку представившийся специалистом службы безопасности банка мужчина выманил у потерпевшей информацию о ее банковских картах, а затем убедил совершить ряд операций с мобильным приложением и сообщить ему поступившие на телефон по смс специальные коды подтверждения.Полиции удалось задержать злоумышленников. Но Генпрокуратура России предупредила, что в первом полугодии 2018 года количество мошенничеств с электронными средствами платежей выросло сразу в семь раз.