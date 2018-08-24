РПЦ с недоумением воспринимает ситуацию, когда в Новосибирске закрыли обнаженные статуи тканью из-за того, что на мероприятии присутствовали священники. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят?, — поинтересовался Владимир Легойда.

"Переусердствовали", — так прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда новость о том, что в Новосибирске завесили тканью обнаженные статуи."А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии?", — отметил Легойда.Также он поинтересовался, почему духовенству нельзя смотреть на голые статуи, а мирянам, получается, можно.23 августа в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна задрапировали тканью статуи обнаженных мужчин и женщин, передает ТАСС. Это произошло во время форума "Новосибирск – город безграничных возможностей", в котором принимали участие православные священники. Инициатора найти не удалось. Однако в самом вузе предположили, что статуи попросила задрапировать служба протокола форума, обратившая внимание на их "не совсем уместный вид, потому что здесь ходят люди в рясах".