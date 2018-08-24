Курс рубля на Московской бирже продолжил рост по отношению к доллару и евро, несмотря на публикацию документа о новых антироссийских санкциях в Федеральном регистре США.

Курс рубля на "Московской бирже" сегодня продолжил рост по отношению к доллару и евро, несмотря на публикацию документа о новых антироссийских санкциях в Федеральном регистре США. Так, курс доллара снизился на 70 копеек — до 67,49 рубля, а курс евро на 47 копеек — до 78,28 рубля.23 августа на фоне заявлений о грядущих санкциях курс доллара достигал уровня в 69 рублей, а курс евро вырос до 79 рублей 67 копеек (это показатели 2016 года). После заявления Центробанка о приостановке покупок валюты рубль стал отыгрывать потери.Новый пакет санкций вводится в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Документ предусматривает запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.24 августа документ появился в Федеральном регистре (официальный печатный орган правительства США), ожидается, что его формальная публикация и вступление санкций в силу состоятся 27 августа.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что ответные меры России на санкции США не обязательно будут зеркальными.