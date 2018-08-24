Анастасия Волочкова на отдыхе в Греции познакомилась с местной фауной, да так, что об этом уже второй день трезвонят все СМИ. Балерина пострадала от иглокожего обитателя прибрежных вод.

Анастасия Волочкова наотдыхе в Греции познакомилась с местной фауной, да так, что об этом уже второйдень трезвонят все СМИ. Балерина пострадала от иглокожего обитателя прибрежных вод.Артистка ударилась стопой обольшой камень с морскими ежами. Конечность Волочковой опухла – потребоваласьсрочная госпитализация. А после танцовщица опубликовала в своем Instagramвидеозапись, на которой снимает вблизи колючее морское животное, вытащенное на берег."О камень, усыпанный воттакими чудовищами я ударилась в море стопой...🙈 Вся подошва была в иголках...🙈 Морские ежи очень опасны. 🦔 Как важно, что вовремя была оказана помощь вгоспитале. 🙏🏻Эти иголки проникают глубоко.. Будьте осторожны на каменистых пляжах.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред)", – написала знаменитость под постом.Однако большинство интернет-обывателейпожалели вовсе не Настю, а ее обидчика. По мнению фолловеров, Волочковапереживет нападение ежа, даже может стать здоровее прежнего, а вот морскойжитель скорее всего теперь погибнет. Они упрекнули знаменитость вбезответственности."Живодеры, наблюдаете какмедленно погибает живность, смеетесь! Ведь изначально это вы вторглись в ихместо обитания, а не они напали на вас. Вообще зная что в море живут такиеобитатели можно было бы купить обувь для купания", "Почему сразу чудовищами?Они же не нападают на людей! Иголки – это самозащита. Не трогайте их и ненаступайте, вот и все. Мне даже жалко этого бедного ежа...он же не виноват, чтородился таким", "Бедняжка ежик случайно не умер, увидев твою стопу?", "Отпуститебедного ежика обратно в море", "И теперь всю свою оставшуюся-некчемную,алкашную жизнь, ты будешь мстить бедным ежатам,???🙄🙄🙄", "Такеж больше пострадал 🙄", "Ежика жалко!!:)",– писали возмущенные жестокостью Анастасии пользователи Сети.