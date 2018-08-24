Анастасия Волочкова на
отдыхе в Греции познакомилась с местной фауной, да так, что об этом уже второй
день трезвонят все СМИ. Балерина пострадала от иглокожего обитателя прибрежных вод.
Анастасия Волочкова на
отдыхе в Греции познакомилась с местной фауной, да так, что об этом уже второй
день трезвонят все СМИ. Балерина пострадала от иглокожего обитателя прибрежных вод.
Артистка ударилась стопой о
большой камень с морскими ежами. Конечность Волочковой опухла – потребовалась
срочная госпитализация. А после танцовщица опубликовала в своем Instagram
видеозапись, на которой снимает вблизи колючее морское животное, вытащенное на берег.
"О камень, усыпанный вот
такими чудовищами я ударилась в море стопой...🙈 Вся подошва была в иголках...🙈 Морские ежи очень опасны. 🦔 Как важно, что вовремя была оказана помощь в
госпитале. 🙏🏻
Эти иголки проникают глубоко.. Будьте осторожны на каменистых пляжах.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред)", – написала знаменитость под постом.
Однако большинство интернет-обывателей
пожалели вовсе не Настю, а ее обидчика. По мнению фолловеров, Волочкова
переживет нападение ежа, даже может стать здоровее прежнего, а вот морской
житель скорее всего теперь погибнет. Они упрекнули знаменитость в
безответственности.
"Живодеры, наблюдаете как
медленно погибает живность, смеетесь! Ведь изначально это вы вторглись в их
место обитания, а не они напали на вас. Вообще зная что в море живут такие
обитатели можно было бы купить обувь для купания", "Почему сразу чудовищами?
Они же не нападают на людей! Иголки – это самозащита. Не трогайте их и не
наступайте, вот и все. Мне даже жалко этого бедного ежа...он же не виноват, что
родился таким", "Бедняжка ежик случайно не умер, увидев твою стопу?", "Отпустите
бедного ежика обратно в море", "И теперь всю свою оставшуюся-некчемную,
алкашную жизнь, ты будешь мстить бедным ежатам,???🙄🙄🙄", "Так
еж больше пострадал 🙄", "Ежика жалко!!:)",
– писали возмущенные жестокостью Анастасии пользователи Сети.