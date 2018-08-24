Российский истребитель пятого поколения Су-57 планируют наделить элементами искусственного интеллекта. Что в перспективе вплотную приблизит его к боевым самолетам шестого поколения. Также собеседник агентства добавил, что на Су-57 уже испытан новый комплекс бортовой обороны. Правда, каких-то подробностей раскрывать не стал.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 планируют наделить элементами искусственного интеллекта. Что в перспективе вплотную приблизит его к боевым самолетам шестого поколения, рассказал РИА Новости собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.Также собеседник агентства добавил, что на Су-57 уже испытан новый комплекс бортовой обороны. Правда, каких-то подробностей раскрывать не стал.Напомним, вчера в интервью телеканалу "Звезда" заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что контракт на поставку Су-57 в вооруженные силы России подписан. Первая партия будет состоять из 2 машин. А всего военным передадут 15 многоцелевых истребителей в ближайшее время.