Объезжать Большую Ордынку стороной призвал столичных водителей Центр организации дорожного движения - в пятницу утром на переходе у метро Третьяковская под землю провалился груженый песком КамАЗ.

Объезжать Большую Ордынку стороной призвал столичных водителей Центр организации дорожного движения — в пятницу утром на переходе у метро "Третьяковская" под землю провалился груженый песком КамАЗ.Тяжелая машина полностью перекрыла проезжую часть, так что автомобилистам пришлось объезжать препятствие по велодорожке. В настоящее время движение от Климентовского до Пыжёвского переулка перекрыто.На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что под землю у самосвала ушли правые задние колеса, машина сильно накренилась, а часть песка высыпалась на дорогу.Стоит напомнить, что в начале недели земля разверзлась под ассенизаторским ГАЗом в Елабуге.