Компания Samsung анонсировала Galaxy J2 Core — свой первый смартфон под управлением "облегченной" операционной системы Android Go. В Малайзии и Индии новинка доступна начиная с сегодняшнего дня, на "дополнительных рынках" она выйдет позже. В пресс-службе стоимость J2 Core не раскрывается, но устройство оценивают примерно в 7 тысяч рупий (~$99).Смартфон наделен 5-дюймовым TFT-экраном (960х540), 4-ядерный процессором Exynos 7570 с тактовой частотой 1,4 гигагерца (14-нм ядра Cortex-A53), 1 гигабайтом оперативной памяти, флеш-накопителем емкостью 8 ГБ. Объем аккумулятора — 2600 мА*ч. Сзади установлена 8-мп основная камера (f/2,2), спереди — 5-мп "фронталка" (f/2.2).Работает J2 Core на "упрощенной" версии Android, которая была специально разработана и оптимизирована для слабых устройств. Редакция Go свободна от ненужных программ и регулярно получает обновления от Google. Кроме того, на ОС предустановлены "экономные" версии приложений (Google Go, Assistant Go, Gmail Go и YouTube Go), которые занимают меньше памяти и работают быстрее.∎В России начали продавать первый смартфон на Android Go читайте такжеТем не менее, та версия Android Go, что установлена на J2 Core, не "вполне" чистая. Судя по изображениям экрана блокировки, ОС включает некоторые элементы фирменного интерфейса TouchWiz, но как много кастомизаций внесла Samsung, неясно.