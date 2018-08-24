Исследователи британского медицинского журнала Lancet выяснили, что жители Дании потребляют больше всего алкоголя в мире, Румыния лидирует по числу употребляемого алкоголя в день среди мужчин, а Украина — среди женщин.

Исследователи британского медицинского журнала Lancet выяснили, что жители Дании потребляют больше всего алкоголя в мире, Румыния лидирует по числу употребляемого алкоголя в день среди мужчин, а Украина — среди женщин.Как передает РИА Новости, к такому выводу журналисты пришли после того, как проанализировали данные с 1990 по 2016 годы в 195 странах среди обоих полов от 15 до 95 лет и старше – в рамках исследовательской программы "Глобальное бремя болезней".Выяснилось, что впереди планеты всей подданные датской короны — 95,3% женщин и 97,1% мужчин, регулярно потребляют горячительные напитки.Много пьют также в Норвегии, Германии, Аргентине и Швейцарии.Личное первенство держат румынские мужчины, выпивая ежесуточно 8,2 алкогольной единицы, а женщины на Украине — 4,2 единицы.За единицу алкоголя исследователи взяли 10 граммов чистого этилового спирта, что равняется маленькому стакану вина, банке пива или рюмке более крепких напитков.Самыми независимыми от алкоголя оказались мужчины Пакистана (0,8%) и женщины Бангладеш (0,3%).Согласно данным программы "Глобальное бремя болезней", в 2016 году от алкоголя умерло почти 3 миллиона землян, из которых большую часть (63%) составили мужчины. При этом в том же году лидером смертности из-за выпивки стало африканское королевство Лесото, где умерло более 145 человек из 100 тысяч. На втором месте фигурирует Россия – более 118 человек. Украина, Белоруссия, Монголия и Казахстан заняли соответственно четвертое, седьмое, восьмое и десятое место.Отмечается, что наименьшая смертность от алкоголя наблюдается в странах Ближнего Востока, а наибольшая — в Европе и Центральной Азии.