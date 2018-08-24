Санкции в отношении РФ останутся в силе до того момента, пока Россия не продемонстрирует изменения в своем поведении.

Санкции в отношении РФ останутся в силе до того момента, пока Россия не продемонстрирует изменения в своем поведении.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, выступая на пресс-конференции в Киеве.Он подчеркнул, что против России последние несколько недель были введены дополнительные санкции, некоторые из них связаны с Северной Кореей из-за якобы незаконной торговли.Болтон заявил, что санкции также наложены на отдельных граждан РФ из-за подозрения в том, что Москва стоит за атакой на британского шпиона, экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери в марте 2018 года.Советник президента США по национальной безопасности рассказал о том, что его страна собирается в трехмесячный срок проверить, действительно ли РФ прекратила производить химическое оружие и удовлетворила ли требования международных инспекторов.В ответ на это заявление начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что Россия уничтожила все запасы своего химического оружия.Генерал-майор подчеркнул, что "на всех объектах присутствовали, и американские специалисты и было подтверждено документально, что все химическое оружие уничтожено".Последний химический боеприпас был уничтожен в России 27 сентября 2017 года, на три года раньше запланированного срока, по распоряжению президента РФ Владимира Путина.