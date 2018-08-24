Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях на 0,1-0,4 процентного пункта (п. п.). Кроме того, банк запустил рублевый вклад Онлайк со ставкой 6,5-6,7% годовых. Ранее стало известно, что Сбербанк не планирует снижения ставок по вкладам, а также допускает рост доходности депозитов.

Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях на 0,1-0,4 процентного пункта (п. п.). Кроме того, банк запустил рублевый вклад "Онлайк" со ставкой 6,5-6,7% годовых.Как уточняет ТАСС со ссылкой на релиз Сбербанка, вклад "Онлайк" можно открыть только дистанционно — в мобильных приложениях, интернет-банке "Сбербанк Онлайн" или банкомате — с 24 августа по 24 сентября 2018 года.Ранее стало известно, что Сбербанк не планирует снижения ставок по вкладам, а также допускает рост доходности депозитов.Тем временем, курс доллара на днях вырос до 69 рублей, а курс евро приблизился к 80.