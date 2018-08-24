Зенит из Санкт-Петербурга выиграл первый матч раунда плей-офф у норвежского Мольде с результатом 3:1. Российский клуб сделал серьезную заявку на выход в групповую стадию турнира.

"Зенит" из Санкт-Петербурга выиграл первый матч раунда плей-офф у норвежского "Мольде" с результатом 3:1. Российский клуб сделал серьезную заявку на выход в групповую стадию турнира.Проиграв первый тайм с результатом 0:1, "Зенит" забил три мяча после перерыва и добился убедительной победы. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак считает победу заслуженной. Однако по мнению Семака исход противостояния еще не ясен. "Первый тайм для нас складывался достаточно тяжело, особенно после пропущенного мяча. Когда пропускаешь, то всегда тяжело втягиваться в игру. Считаем, что победили абсолютно заслужено, однако в нашем противостоянии еще ничего не решено", — цитирует Семака ТАСС.Главный тренер "Мольде", в прошлом знаменитый нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Норвегии Оле-Гуннар Сольскьяер отметил в составе победителей нападающего Артема Дзюбу, которому накануне встречи исполнилось 30 лет. Дзюба сравнял счет на 71 минуте и помог забить второй мяч Антону Заболотному. "Мы подарили бы Дзюбе ящик водки, но кажется, вчера он пил на свой день рождения только воду и, может быть, энергетики, а совсем не виски с водкой.В последние 20-25 минут "Зенит" показал очень хорошую игру. Классно действовали Дзюба и Заболотный. Нам было очень тяжело против них. Когда "Зенит" забивал голы, на стадионе была крутая атмосфера. Это нас впечатлило. Я сам помню ощущения от подобных матчей, но для моих ребят это стало большим опытом",