Сегодняшний военный парад в честь Дня независимости Украины в
очередной раз показал слабость нынешней власти в Незалежной. Запинающийся и
путающий слова Петр Порошенко, падающие в обморок бойцы почетного караула и
явно националистический характер мероприятия свидетельствуют о том, что
президенту осталось недолго.
Сегодняшний военный парад в честь Дня независимости Украины в
очередной раз показал слабость нынешней власти в Незалежной. Запинающийся и
путающий слова Петр Порошенко, падающие в обморок бойцы почетного караула и
явно националистический характер мероприятия свидетельствуют о том, что
президенту осталось недолго.
За два дня до праздника украинские политики пугали Россию,
что военный парад на Крещатике вызовет настоящее землетрясение в Кремле. Но,
судя по всему, если и были в Москве какие-то колебания, то, скорее от смеха.
Началось все с того, что президент Украины открыл парад цитатой
из бандеровского гимна и националистическим приветствием "Слава Украине!"
При этом Порошенко перепутал слова.
Строки, которые он пытался процитировать, известны как так
называемый бандеровский марш. Эта песня, написанная на стихи поэта Олега Бабия,
в 1932 году стала официальном гимном бандеровского подполья. Ее цитирование на
официальном мероприятии уже само по себе нонсенс, учитывая критику, которая
звучит из Европы в адрес украинского руководства.
По словам Порошенко, теперь эта песня станет официальным
маршем украинской армии. Однако, зачитывая отрывок, президент допустил ошибку.
Строку "Кормил нас гнев и злость на врагов" Порошенко начал со слова
"взрастил".
Но не только путающимся в цитатах Порошенко запомнилось
сегодняшнее мероприятие. Во время речи верховного главнокомандующего один из
солдат почетного караула потерял сознание из-за жары.
В целом парад произвел впечатление скорее похоронного марша,
чем смотра боевой техники и армейской выправки. Он стал еще одним предвестником
скорой политической кончины лидера нации,
к которому и у общества, и даже у его бывших соратников накопилось немало
претензий.
Судя по всему, Петру Порошенко недолго осталось гулять на
свободе. На днях бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил Петра
Алексеевича в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет
под суд за свои деяния. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности в
решении важных государственных вопросов.
Для Порошенко отставка и пенсия на его вилле в Испании с
написанием мемуаров, наверное, были бы наилучшим вариантом. Но вряд ли
президент отдаст власть, ему наверняка захочется посидеть на главном кресле страны
еще один срок. Все его последние популистские заявления и заигрывания с националистами
свидетельствуют о том, что Порошенко хочет остаться основным кандидатом и
пойти на новый президентский срок.
Правда, на этом фоне все чаще в прессе появляются сообщения,
что глава Украины готовит пути отступления. Якобы сразу после выборов Петр
Порошенко сбежит в Белоруссию, где Александр Лукашенко уже подготовил ему
теплое местечко. О запасном аэродроме Порошенко в Полесье написал в своем блоге
украинский политический обозреватель Александр Дубинский.
На такую возможность, считает Дубинский, указывает выкуп
белорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнению
эксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделка
была бы невозможной.
У Батьки уже есть опыт спасения неугодных политиков. Не так
давно Минск предоставил убежище и даже гражданство президенту Киргизии
Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в апреле 2010 года. Вполне
вероятно, что Лукашенко спасет и своего ближайшего соседа.
Есть и версия, что Порошенко выторговывает сейчас с
Эрдоганом условия по своему бегству в Турцию. Ранее в СМИ появились сообщения,
что у Порошенко есть вилла в Испании, но туда он вряд ли отправится на ПМЖ.
Мадрид может потребовать от него объяснить происхождение капитала, считает
Рогов.
Тем временем потенциальные противники Порошенко на предстоящих
в марте 2019 года президентских выборах активизировались. Лидер объединения "Батькивщина"
Юлия Тимошенко сегодня, в День независимости предложила проект новой, как она
говорит – народной, Конституции Украины.
А комик и по совместительству ярый русофоб Владимир
Зеленский, тоже в праздничный день разместил в Сети проморолик нового сезона
сериала "Слуга народа". Совпадение это или нет, но Зеленский, являющийся
одним из потенциальных кандидатов в президенты, играет в сериале учителя
истории, внезапно ставшего главой государства.
Президент-учитель обращается государственным служащим,
поздравляя их с Днем независимости и дарит им часы с именами погибших на майдане.
"Я бы очень хотел, чтобы вы, принимая каждый раз законы или отпуская
бандитов под залог, беря или давая взятки, или жонглируя тарифами, смотрели на
эти часы и помнили, благодаря кому вы здесь, для чего и надолго ли", – говорит
герой Зеленского.
Скрытый смыл этого действа не иначе такой – вот я стану
президентом, и вы прекратите воровать, принимать плохие законы и гнобить
население высокими ценами на газ.
Получается, что информационное пространство Украины как бы
дает Порошенко сигнал: уходи подобру-поздорову, а то хуже будет. Но беда в том,
что президент не слышит глас народа и, судя по всему, далек от него, раз
продолжает с упорством маньяка вбивать в головы людям националистические идеи.