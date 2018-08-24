Сегодняшний военный парад в честь Дня независимости Украины в очередной раз показал слабость нынешней власти в Незалежной. Запинающийся и путающий слова Петр Порошенко, падающие в обморок бойцы почетного караула и явно националистический характер мероприятия свидетельствуют о том, что президенту осталось недолго.

Сегодняшний военный парад в честь Дня независимости Украины вочередной раз показал слабость нынешней власти в Незалежной. Запинающийся ипутающий слова Петр Порошенко, падающие в обморок бойцы почетного караула иявно националистический характер мероприятия свидетельствуют о том, чтопрезиденту осталось недолго.За два дня до праздника украинские политики пугали Россию,что военный парад на Крещатике вызовет настоящее землетрясение в Кремле. Но,судя по всему, если и были в Москве какие-то колебания, то, скорее от смеха.Началось все с того, что президент Украины открыл парад цитатойиз бандеровского гимна и националистическим приветствием "Слава Украине!"При этом Порошенко перепутал слова.Строки, которые он пытался процитировать, известны как такназываемый бандеровский марш. Эта песня, написанная на стихи поэта Олега Бабия,в 1932 году стала официальном гимном бандеровского подполья. Ее цитирование наофициальном мероприятии уже само по себе нонсенс, учитывая критику, котораязвучит из Европы в адрес украинского руководства.По словам Порошенко, теперь эта песня станет официальныммаршем украинской армии. Однако, зачитывая отрывок, президент допустил ошибку.Строку "Кормил нас гнев и злость на врагов" Порошенко начал со слова"взрастил".Но не только путающимся в цитатах Порошенко запомнилосьсегодняшнее мероприятие. Во время речи верховного главнокомандующего один изсолдат почетного караула потерял сознание из-за жары.В целом парад произвел впечатление скорее похоронного марша,чем смотра боевой техники и армейской выправки. Он стал еще одним предвестникомскорой политической кончины лидера нации,к которому и у общества, и даже у его бывших соратников накопилось немалопретензий.Судя по всему, Петру Порошенко недолго осталось гулять насвободе. На днях бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил ПетраАлексеевича в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдетпод суд за свои деяния. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности врешении важных государственных вопросов.Для Порошенко отставка и пенсия на его вилле в Испании снаписанием мемуаров, наверное, были бы наилучшим вариантом. Но вряд липрезидент отдаст власть, ему наверняка захочется посидеть на главном кресле страныеще один срок. Все его последние популистские заявления и заигрывания с националистамисвидетельствуют о том, что Порошенко хочет остаться основным кандидатом ипойти на новый президентский срок.Правда, на этом фоне все чаще в прессе появляются сообщения,что глава Украины готовит пути отступления. Якобы сразу после выборов ПетрПорошенко сбежит в Белоруссию, где Александр Лукашенко уже подготовил емутеплое местечко. О запасном аэродроме Порошенко в Полесье написал в своем блогеукраинский политический обозреватель Александр Дубинский.На такую возможность, считает Дубинский, указывает выкупбелорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнениюэксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделкабыла бы невозможной.У Батьки уже есть опыт спасения неугодных политиков. Не такдавно Минск предоставил убежище и даже гражданство президенту КиргизииКурманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в апреле 2010 года. Вполневероятно, что Лукашенко спасет и своего ближайшего соседа.Есть и версия, что Порошенко выторговывает сейчас сЭрдоганом условия по своему бегству в Турцию. Ранее в СМИ появились сообщения,что у Порошенко есть вилла в Испании, но туда он вряд ли отправится на ПМЖ.Мадрид может потребовать от него объяснить происхождение капитала, считаетРогов.Тем временем потенциальные противники Порошенко на предстоящихв марте 2019 года президентских выборах активизировались. Лидер объединения "Батькивщина"Юлия Тимошенко сегодня, в День независимости предложила проект новой, как онаговорит – народной, Конституции Украины.А комик и по совместительству ярый русофоб ВладимирЗеленский, тоже в праздничный день разместил в Сети проморолик нового сезонасериала "Слуга народа". Совпадение это или нет, но Зеленский, являющийсяодним из потенциальных кандидатов в президенты, играет в сериале учителяистории, внезапно ставшего главой государства.Президент-учитель обращается государственным служащим,поздравляя их с Днем независимости и дарит им часы с именами погибших на майдане."Я бы очень хотел, чтобы вы, принимая каждый раз законы или отпускаябандитов под залог, беря или давая взятки, или жонглируя тарифами, смотрели наэти часы и помнили, благодаря кому вы здесь, для чего и надолго ли", – говоритгерой Зеленского.Скрытый смыл этого действа не иначе такой – вот я станупрезидентом, и вы прекратите воровать, принимать плохие законы и гнобитьнаселение высокими ценами на газ.Получается, что информационное пространство Украины как быдает Порошенко сигнал: уходи подобру-поздорову, а то хуже будет. Но беда в том,что президент не слышит глас народа и, судя по всему, далек от него, разпродолжает с упорством маньяка вбивать в головы людям националистические идеи.