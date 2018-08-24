Любовный треугольник мог стать причиной гибели туристов на перевале Дятлова. По версии уральского исследователя, в группе разгорелся конфликт из-за женщины.

Любовный треугольник мог стать причиной гибели туристов наперевале Дятлова. По версии уральского исследователя, в группе разгорелсяконфликт из-за женщины.Руководитель туристической группы Игорь Дятловбыл влюблен в Зинаиду Колмогорову, которая также участвовала впоходе. У девушки же завязались отношения с другим туристом, Юрием Дорошенко.Незадолго до того, как группа отправилась покорять перевал, Колмогороваи Дорошенко расстались. Дятлов взял Зинаиду в поход – возможно, планируяво время путешествия сделать ей предложение руки и сердца.Вероятно, он рассчитывал, что тяжелый совместный поход поможет наладить ему контакт с девушкой.Согласилсяруководитель группы и на участие Юрия – считая, видимо, что тот уже непредставляет опасности.В день, когда произошла трагедия, туристы отмечали деньрождения еще одного участника похода, Семена Золотарева. Разгоряченныеалкоголем, Дятлов и Дорошенкостали выяснять отношения и подрались.Остальные стали разнимать их и все вместе повалили неосмотрительнопоставленную на склоне горы палатку, оставшись без укрытия в 30-градусный мороз, пытаетсявосстановить события уральский исследователь Валентин Дегтерев. Он считает, чтохолод вкупе с травмами, полученными во время драки, и погубил туристов, пишет Ura.ru.Напомним, группа туристов из девяти человек, которуювозглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестнымпричинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место, где произошлатрагедия, назвали перевалом Дятлова. Версии до сих пор выдвигаются самые разные– вплоть до атаки инопланетян.