Любовный треугольник мог стать причиной гибели туристов на
перевале Дятлова. По версии уральского исследователя, в группе разгорелся
конфликт из-за женщины.
Любовный треугольник мог стать причиной гибели туристов на
перевале Дятлова. По версии уральского исследователя, в группе разгорелся
конфликт из-за женщины.
Руководитель туристической группы Игорь Дятлов
был влюблен в Зинаиду Колмогорову, которая также участвовала в
походе. У девушки же завязались отношения с другим туристом, Юрием Дорошенко.
Незадолго до того, как группа отправилась покорять перевал, Колмогорова
и Дорошенко расстались. Дятлов взял Зинаиду в поход – возможно, планируя
во время путешествия сделать ей предложение руки и сердца.
Вероятно, он рассчитывал, что тяжелый совместный поход поможет наладить ему контакт с девушкой.
Согласился
руководитель группы и на участие Юрия – считая, видимо, что тот уже не
представляет опасности.
В день, когда произошла трагедия, туристы отмечали день
рождения еще одного участника похода, Семена Золотарева. Разгоряченные
алкоголем, Дятлов и Дорошенко
стали выяснять отношения и подрались.
Остальные стали разнимать их и все вместе повалили неосмотрительно
поставленную на склоне горы палатку, оставшись без укрытия в 30-градусный мороз, пытается
восстановить события уральский исследователь Валентин Дегтерев. Он считает, что
холод вкупе с травмами, полученными во время драки, и погубил туристов, пишет Ura.ru.
Напомним, группа туристов из девяти человек, которую
возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959
года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным
причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место, где произошла
трагедия, назвали перевалом Дятлова. Версии до сих пор выдвигаются самые разные
– вплоть до атаки инопланетян.