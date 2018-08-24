Тело 36-летней Кристины Карлин-Крафт полиция обнаружила
ночью 22 августа. За несколько дней до трагедии ее дом ограбили.
Тело 36-летней Кристины Карлин-Крафт полиция обнаружила
ночью 22 августа. За несколько дней до трагедии ее дом ограбили.
Эксперты e;t провели вскрытие. Оно подтвердило, что смерть
наступила в результате удушения.
Следователь округа Монтгомери 23 августа, квалифицировал смерть Кристины как убийство. Детективы прочесывают район жилого комплекса The Square в городе Ардмор, штат Пенсильвания в поиске доказательств. Они собрали видео наблюдения с близлежащих предприятий.
Как сообщили в полиции, за несколько дней до убийства наряд уже
приезжал в дом модели. Тогда Кристина пожаловалась, что ее ограбили. Связано ли
убийство с ограблением – пока неясно.
В 2016 году пресса смаковала скандал с участием Карлин-Крафт.
Модель тогда отличилась разборками с персоналом нью-йоркского ресторана.
Кристина устроила скандал из-за чрезмерно большого счета за обед. Ее
первоначально обвинили в нападении на менеджера, но после жалоба была отклонена,
передает со ссылкой на New York Post. Судья
согласился снять обвинения при условии, что у Кристины не будет никаких
неприятностей с законом на протяжении шести месяцев.
По данным сайта Model Mayhem, Карлин-Крафт снималась для
таких брендов, как Playboy, Maxim, David Yurman и MAC Cosmetics.