Тело 36-летней Кристины Карлин-Крафт полиция обнаружиланочью 22 августа. За несколько дней до трагедии ее дом ограбили.Эксперты e;t провели вскрытие. Оно подтвердило, что смертьнаступила в результате удушения.Следователь округа Монтгомери 23 августа, квалифицировал смерть Кристины как убийство. Детективы прочесывают район жилого комплекса The Square в городе Ардмор, штат Пенсильвания в поиске доказательств. Они собрали видео наблюдения с близлежащих предприятий.Как сообщили в полиции, за несколько дней до убийства наряд ужеприезжал в дом модели. Тогда Кристина пожаловалась, что ее ограбили. Связано лиубийство с ограблением – пока неясно.В 2016 году пресса смаковала скандал с участием Карлин-Крафт.Модель тогда отличилась разборками с персоналом нью-йоркского ресторана.Кристина устроила скандал из-за чрезмерно большого счета за обед. Еепервоначально обвинили в нападении на менеджера, но после жалоба была отклонена,передает со ссылкой на New York Post. Судьясогласился снять обвинения при условии, что у Кристины не будет никакихнеприятностей с законом на протяжении шести месяцев.По данным сайта Model Mayhem, Карлин-Крафт снималась длятаких брендов, как Playboy, Maxim, David Yurman и MAC Cosmetics.