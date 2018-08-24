Следственный комитет России опубликовал видео нападения на двух сотрудников полиции в центре Москвы вечером в четверг, 23 августа.

Следственный комитет России опубликовал видео нападения на двух сотрудников полиции в центре Москвы вечером в четверг, 23 августа.Ранее СМИ сообщали, что вечером в четверг мужчина внезапно начал стрелять по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек в центре столицы. В результате стрельбы один полицейский был ранен. Злоумышленника ранили ответным огнем и обезоружили. Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь, а нападавшего госпитализировали. Позднее он скончался.На 48-секундной видеозаписи, которая опубликована на YouTube-канале ведомства, запечатлен момент стрельбы в правоохранителей, идущих по тротуару.В течение 30 секунд мужчина отстреливался от полицейских. Также на видеоролике видны неприцельные выстрелы силовиков, которые направлены в район ног злоумышленника. Нападавший попытался убежать, но упал на землю после выстрела сотрудников полиции.