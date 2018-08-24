Холдинг Mail.Ru Group, крупнейший в Китае онлайн-ритейлер Alibaba и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждают идею учреждения совместного предприятия в сфере онлайн-торговли. По словам источника Интерфакса, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Холдинг Mail.Ru Group, крупнейший в Китае онлайн-ритейлер Alibaba и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждают идею учреждения совместного предприятия в сфере онлайн-торговли. По словам источника "Интерфакса", переговоры находятся "в продвинутой стадии".Представители РФПИ, Alibaba и Mail.Ru Group отказались от комментариев. Детали сделки неизвестны.В декабре прошлого года на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд и Alibaba обсуждают идею совместных инвестиций "в логистическую инфраструктуру интернета в России". Тогда же заявлялось о намерении РФПИ вложиться в отечественные интернет-проекты, чтобы расширить их деятельность за рубежом, уточняет "Прайм".В начале 2017-го СП в области интернет-торговли хотели создать Сбербанк и Alibaba. Предполагалось, что банк предоставит инвестиции, маркетинговые и логистические технологии, а китайская фирма — внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле.∎Заграничные интернет-покупки обложат дополнительным платежом читайте такжеТем не менее, Сбербанк предпочел сотрудничать с "Яндексом", а от переговоров с китайцами отказался. В их СП было вложено около 60 миллиардов рублей. В мае партнеры объявили о запуске нового маркетплейса "Беру!", построенного по аналогии с площадками Amazon или Aliexpress.