Звезда шоу Давай поженимся! Лариса Гузеева смогла
сохранить теплые дружеские отношения с бывшим любовником – телеведущим Дмитрием Нагиевым.
Теплые встречи экс-возлюбленных, видимо, всегда начинаются с объятий.
Звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева смогла
сохранить теплые дружеские отношения с бывшим любовником – телеведущим Дмитрием Нагиевым.
Теплые встречи экс-возлюбленных, видимо, всегда начинаются с объятий.
В своем микроблоге Гузеева опубликовала снимок, на котором она
грудью прильнула к Нагиеву, а тот, в свою очередь, заключил ее в объятья. Они пристально
смотрят в глаза друг другу, а на их лицах просматривается намек на чувственность. Телеведущая
оставила под постом довольно сдержанную надпись: "Бесконечно
талантливый Дима Нагиев.💞".
Из-за того, что Лариса не объяснила
подписчикам где и при каких обстоятельствах был сделан снимок, осталась
некоторая недосказанность и фолловеры принялись фантазировать в комментариях. "С таким обожанием смотрят на друг– друга! Аж,до
не приличия😍!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Старая Любовь не ржавеет!!!!", "Воу, воу
Лариса😂 сколько страсти в этом взгляде😂", "А
у них что то раньше было?", "Вот она, похоть!", "Гузеева пусть радуется
мужу,он у нее хороший,коней на переправе не меняют.Да и формы у нее уже не
те,куда лезть то,а Димка еще хоть куда-мужчинка", – рассуждали
интернет-обыватели.
Добавим, что 30 лет назад у
телеведущих был страстный роман. Тот факт, что Лариса уже была замужем, а Дмитрий, тогда не казался препятствием для их страсти. Будущие звезды Первого канала напились вместе в кафе и оказались
в одной постели.
Об этом рассказала сама телеведущая
на программе "Прожарка". На шоу обсуждали персону Дмитрия Нагиева, а Гузеева выступала
в качестве приглашенного гостя. "Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он
называл совсем не своего сына. Тогда я была такая дальновидная, что закрутила с
ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду, в сексе с
Нагиевым я могла долго! А он – не всегда! На память о той связи осталась
соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго",
– без тени стыда заявила звезда "Давай поженимся!" на камеру.