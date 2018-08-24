Звезда шоу Давай поженимся! Лариса Гузеева смогла сохранить теплые дружеские отношения с бывшим любовником – телеведущим Дмитрием Нагиевым. Теплые встречи экс-возлюбленных, видимо, всегда начинаются с объятий.

Звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева смогласохранить теплые дружеские отношения с бывшим любовником – телеведущим Дмитрием Нагиевым.Теплые встречи экс-возлюбленных, видимо, всегда начинаются с объятий.В своем микроблоге Гузеева опубликовала снимок, на котором онагрудью прильнула к Нагиеву, а тот, в свою очередь, заключил ее в объятья. Они пристальносмотрят в глаза друг другу, а на их лицах просматривается намек на чувственность. Телеведущаяоставила под постом довольно сдержанную надпись: "Бесконечноталантливый Дима Нагиев.💞".Из-за того, что Лариса не объяснилаподписчикам где и при каких обстоятельствах был сделан снимок, осталасьнекоторая недосказанность и фолловеры принялись фантазировать в комментариях. "С таким обожанием смотрят на друг– друга! Аж,доне приличия😍!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Старая Любовь не ржавеет!!!!", "Воу, воуЛариса😂 сколько страсти в этом взгляде😂", "Ау них что то раньше было?", "Вот она, похоть!", "Гузеева пусть радуетсямужу,он у нее хороший,коней на переправе не меняют.Да и формы у нее уже нете,куда лезть то,а Димка еще хоть куда-мужчинка", – рассуждалиинтернет-обыватели.Добавим, что 30 лет назад утелеведущих был страстный роман. Тот факт, что Лариса уже была замужем, а Дмитрий, тогда не казался препятствием для их страсти. Будущие звезды Первого канала напились вместе в кафе и оказалисьв одной постели.Об этом рассказала сама телеведущаяна программе "Прожарка". На шоу обсуждали персону Дмитрия Нагиева, а Гузеева выступалав качестве приглашенного гостя. "Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим онназывал совсем не своего сына. Тогда я была такая дальновидная, что закрутила сним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду, в сексе сНагиевым я могла долго! А он – не всегда! На память о той связи осталасьсоковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго",– без тени стыда заявила звезда "Давай поженимся!" на камеру.