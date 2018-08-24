В Новой Москве завершилась реконструкция Калужского шоссе. В пятницу, 24 августа, открылось движение по участку от поселка Ватутинки до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Обновленную трассу осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

В Новой Москве завершилась реконструкция Калужского шоссе. Впятницу, 24 августа, открылось движение по участку от поселка Ватутинки доЦентральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Обновленную трассу осмотрел мэрстолицы Сергей Собянин.Калужское шоссе – главная магистраль на присоединенныхтерриториях. "Сегодня мы открываем последний участок реконструированногоКалужского шоссе – от Ватутинок до ЦКАД. Основные работы по реконструкции этойвзлетной магистрали, начавшиеся в 2014 году, завершены", – сказал градоначальник.Он отметил, что позади остался важный этап формированиятранспортного каркаса Новой Москвы. По словам мэра, теперь жители Троицкого иНовомосковского округов (ТиНАО) смогут добираться до работы гораздо быстрее."В наших планах на ближайшие годы – строительство в Новой Москве еще сотенкилометров новых дорог", – подчеркнул градоначальник.Стоит отметить, что движение было открыто не только по всемуходу реконструированного участка от поселка Ватутинки до Центральной кольцевойавтодороги, но и по мосту через реку Пахра, по двум путепроводам, расположеннымрядом с Ватутинками и садовым товариществом "Ветеран-2", а также по11 пешеходным переходам.Всего в рамках реконструкции Калужского шоссе строителивозвели 52 километра дорог. Из них 29 – прямого хода. Кроме того, на главноймагистрали Новой Москвы появилось 18 мостов, эстакад, путепроводов и тоннелей.Построены обходы населенных пунктов, что позволило улучшить экологическуюобстановку в районе трассы.Позаботились и о пешеходах: для них появилось 18 надземных иподземных переходов. Кроме того, вдоль хода трассы поставлены шумозащитныеэкраны, которые защищают местных жителей от звукового воздействия оживленноймагистрали.После реконструкции Калужское шоссе полностью соответствуетпараметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса. При этомеще несколько лет назад, когда реконструкция только начиналась, онапредставляла собой узкую дорогу с двумя полосами движения в каждом направлениии абсолютно не соответствовала своему статусу главной трассы Новой Москвы.В результате модернизации "Калужки" количествополос было увеличено до четырех-пяти с каждой стороны. Реконструкция шоссепозволила избавить его от пробок, дала возможность местным жителям быстро икомфортно добираться в "старую Москву".Первые работы по модернизации магистрали начались в ноябре2014 года. Перед строителями стояла задача реконструировать первый участоктрассы от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до деревни Сосенкивключительно длиной 8,2 километра.В рамках первого этапа было построено 26 километров новыхдорог, четыре эстакады, три тоннеля, столько же мостов через реку Сосенка, атакже семь пешеходных переходов. Обновленная транспортная инфраструктура наэтом участке позволила обеспечить обход деревни Сосенки, дала возможностькомфортного съезда на Калужское шоссе в районе МКАД и торгового центра"Икея".В декабре прошлого года завершился второй этапреконструкции. На участке длиной 14 километров появились новые эстакады, мостыи шумозащитные экраны. Первая эстакада расположилась на пересечении с подъездомк дому отдыха "Архангельское", ее длина превышает 32 метра. Втораяявляется разворотной, она располагается у моста через реку Десна. Длинаэстакады – 76,02 метра. Третью эстакаду строители возвели в непосредственнойблизости от активно развивающегося района Новые Ватутинки. Среди остальных двухона самая протяженная – более 307 метров.Кроме того, в июле этого года завершилось строительстворазворотного тоннеля длиной 660 метров и нового надземного пешеходного переходау поселка Газопровод. Транспорт может выполнить разворот по новому тоннелю всторону Москвы, а благодаря появившемуся здесь переходу пешеходы смогут комфортно ибезопасно пересекать шоссе.Всего с 2011 года в Москве построено и реконструирована более 800 километров дорог и 227 транспортных сооружений, а также 215 пешеходных переходов. В 2019-2023 годах в городе появится еще около 485 километров дорожного полотна и 100 объектов транспортной инфраструктуры.