Певица в ярости из-за сообщений в СМИ о том, что из-за нее ведущий отменил выпуск очередной передачи Привет, Андрей!. Наташа Королева бурно отреагировала на новость о себе в Instagram, опубликовав гневный пост.

Певицав ярости из-за сообщений в СМИ о том, что из-за нее ведущий отменил выпускочередной передачи "Привет, Андрей!". Наташа Королева бурно отреагировала нановость о себе в Instagram,опубликовав гневный пост.Судя по всему, от негодования исполнительнице хотелоськричать. Ее послание подписчикам явно перегружено заглавными буквами и восклицательнымизнаками."Открываю я глазонькиутром, а тут ШКАНДАЛЬ!!! Телефон с кучей пропущенных звонков и сообщений! Как?Что? Почему? Друзья не волнуйтесь, все БРЕШУТ! Как с Андреем @malakhov007 так и сИгорем @igor_nikolaev_music у нас МИР, Дружба и полное взаимопонимание чего и вамвсем, уважаемые фантазеры-журналисты желаю!!! (Здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала артистка. Ошарашенные фолловеры тут жеразделились на два лагеря: одни стали защищать любимую певицу, а другиеотметили, что нет дыма без огня. Некоторые даже переругались в комментариях."Ой че брехать то!! НАпустом месте слухи не рождаются", "Как говорится, на ровном месте)Привлекаете внимание))", "Все любят биомассу, которая дудит в одну дуду,типа "какая вы классная" и т.д. Правду никто не любит", – скептически высказалисьподписчики.свою очередь поклонники Королевой поддержали певицу, побранив журналистов и оставивкомплименты артистке. Отметим, что ранее Sobesednik.ru процитировалсобственный источник, написав, что Наташа отказалась приходить на ток-шоуиз-за того, что ее условия не выполнили. "Привет, Андрей!"предполагает не только беседы с главной героиней, но и выступления. Наташепредложили исполнять исключительно песни Игоря Николаева, но она заявила, что хочетпеть только новые хиты, сообщалось в публикации.