Жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России. Это признание сделал депутат Верховной рады Украины от фракции Блок Петра Порошенко Иван Винник. Кроме того, добавил он, воссоединение обеспечивалось исключительно гуманитарными мероприятиями.

Жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России. Это признание сделал депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник. Кроме того, добавил он, воссоединение обеспечивалось исключительно гуманитарными мероприятиями.Заявление просто сенсационное: очень редко можно услышать подобное от украинских политиков, отметил депутат Гоосовета Крыма Владислав Гажара. К сожалению, пояснил он, не все в Киеве хотят смотреть правде в глаза, признавать действительность. Но теперь на Украине в целом существует понимание того, что крымский вопрос уже закрыт. Косвенное свидетельство тому – публичное заявление украинского политика. Также это говорит и о том, что украинская государственная пропаганда по Крыму и его вхождению в состав России не работает уже даже на тех, кто представляет собой сегодня украинскую политическую элиту."Крым стал частью Украины после распада СССР — это очередная историческая несправедливость", — цитирует Владислава Гажара РИА Новости.Депутат крымского Госсовета напомнил, что крымчане за все время нахождения полуострова в составе украинского государства хотели стать частью Российской Федерации. И процесс перехода был абсолютно мирным и демократичным. На референдуме в марте 2014 года за возвращение Крыма в Россию проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Референдум был организован крымскими властями после государственного переворота на Украине и отстранения от власти действующего президента Виктора Януковича.